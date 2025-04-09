Белорусские атлеты продолжают выступление на чемпионате Европы по борьбе

В Братиславе продолжается чемпионат Европы по борьбе. 9 апреля в спор за медали вступили девушки. Достойно выступление начала Алина Шевчук. Белоруска в квалификационном поединке в весе до 68 кг с легкостью победила представительницу Албании – 10:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На очереди – четвертьфинал. А вот в весовой категории до 55 Александра Булова уступила венгерке – 1:4. Максимум на что можно рассчитывать – утешительная сетка. Всего сегодня посоревнуются 5 белорусок. Накануне первую медаль в копилку принес Арыйан Тютрин, ставши бронзовым призером. За золото вечером поборется Магомедхабиб Кадимагомедов. Бронзы оспорят Дмитрий Шамело, Денис Хроменков и Ярослав Иодковский.