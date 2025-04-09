Женская сборная Беларуси по футболу уступипа Сербии в рамках группового этапа Лиги наций

Женская сборная Беларуси по футболу крупно уступила сербкам в номинально-домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Распечатать наши ворота соперницам удалось на 28-ой минуте. На 74-ой балканки увеличили отрыв. За несколько секунд до финального свистка сербки оформили третий гол, тем самым поставив окончательную точку в матче. Следующий поединок подопечные Владимира Шиндикова проведут 30 мая против финок. На данный момент в нашей копилке один скромный балл.