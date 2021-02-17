Лучший из белорусов – Антон Смольский. Результаты индивидуальной гонки среди мужчин на ЧМ по биатлону

Завершен очередной вид программы на чемпионате мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17 февраля мужчины выявляли лучшего в индивидуальной гонке на 20 километров.

Чемпионом мира ожидаемо стал лидер сезона в этой дисциплине Стурла Холм Лагрэйд. Норвежец безошибочно отработал на всех огневых рубежах и вкупе со вторым золотом на турнире забрал себе еще и Малый хрустальный глобус в данном зачете.

Без промахов отстрелялся и Арнд Пайффер, но при этом пробежал дистанцию немного медленнее – в итоге в активе немца серебро. Тройку сильнейших замкнул еще один биатлонист из Норвегии Йоханнес Дале.