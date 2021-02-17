Лучший из белорусов – Антон Смольский. Результаты индивидуальной гонки среди мужчин на ЧМ по биатлону

Завершен очередной вид программы на чемпионате мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17 февраля мужчины выявляли лучшего в индивидуальной гонке на 20 километров.
Завершен очередной вид программы на чемпионате мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17 февраля мужчины выявляли лучшего в индивидуальной гонке на 20 километров.
Чемпионом мира ожидаемо стал лидер сезона в этой дисциплине Стурла Холм Лагрэйд. Норвежец безошибочно отработал на всех огневых рубежах и вкупе со вторым золотом на турнире забрал себе еще и Малый хрустальный глобус в данном зачете.
Без промахов отстрелялся и Арнд Пайффер, но при этом пробежал дистанцию немного медленнее – в итоге в активе немца серебро. Тройку сильнейших замкнул еще один биатлонист из Норвегии Йоханнес Дале.
Лучшим из белорусов стал Антон Смольский – с тремя штрафными минутами он 29-й. Вслед за ним расположился Никита Лобастов, промазавший всего единожды. Максим Воробей – 54-й, Сергей Бочарников – 68-й, у обоих по три неточных выстрела. 18 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет сингл-микст.