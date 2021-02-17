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Лучший из белорусов – Антон Смольский. Результаты индивидуальной гонки среди мужчин на ЧМ по биатлону

17 февраля 2021 19:46
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Завершен очередной вид программы на чемпионате мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 17 февраля мужчины выявляли лучшего в индивидуальной гонке на 20 километров.

Лучший из белорусов – Антон Смольский. Результаты индивидуальной гонки среди мужчин на ЧМ по биатлону-1

Чемпионом мира ожидаемо стал лидер сезона в этой дисциплине Стурла Холм Лагрэйд. Норвежец безошибочно отработал на всех огневых рубежах и вкупе со вторым золотом на турнире забрал себе еще и Малый хрустальный глобус в данном зачете.

Без промахов отстрелялся и Арнд Пайффер, но при этом пробежал дистанцию немного медленнее – в итоге в активе немца серебро. Тройку сильнейших замкнул еще один биатлонист из Норвегии Йоханнес Дале.

Лучший из белорусов – Антон Смольский. Результаты индивидуальной гонки среди мужчин на ЧМ по биатлону-4

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский – с тремя штрафными минутами он 29-й. Вслед за ним расположился Никита Лобастов, промазавший всего единожды. Максим Воробей – 54-й, Сергей Бочарников – 68-й, у обоих по три неточных выстрела. 18 февраля на чемпионате мира по биатлону пройдет сингл-микст.

# Биатлон # Сергей Бочарников # Стурла Холм Лагрэйд # Арнд Пайффер # Антон Смольский # Йоханнес Дале # Никита Лобастов # Максим Воробей # Фотофакт

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