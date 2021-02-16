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Возобновлён регулярный чемпионат КХЛ. Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Москвы

16 февраля 2021 20:48
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Регулярный чемпионат КХЛ возобновился после международной паузы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 16 февраля минское «Динамо» принимало московских одноклубников.

Возобновлён регулярный чемпионат КХЛ. Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Москвы-1

Подопечные Владимира Крикунова давно обеспечили себе место в плей-офф, но, несмотря на это, были серьезно настроены на встречу. Чего стоит только тот факт, что команда перед матчем провела две тренировки на льду.

Возобновлён регулярный чемпионат КХЛ. Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Москвы-4

При этом хорошие новости были из лазарета «зубров». Список травмированных покинули сразу четыре игрока. Это нападающие Райан Спунер, Павел Варфоломеев, Дмитрий Буйницкий и защитник Илья Соловьев. Трое из них сразу же попали в состав, причем Спунер и Варфоломеев играли в одной тройке.

Вот итоговый счет динамовского дерби.

Возобновлён регулярный чемпионат КХЛ. Минское «Динамо» уступило одноклубникам из Москвы-7

Следующую встречу минчане проведут на выезде в четверг, 18 февраля, против финского «Йокерита».

# Хоккей # Райан Спунер # Павел Варфоломеев # Дмитрий Буйницкий # Илья Соловьев # Фотофакт

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