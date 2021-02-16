В НХЛ может дебютировать ещё один белорус. Кто это будет?

В главной хоккейной лиге мира может дебютировать еще один белорус. «Филадельфия Флайерз» вызвала из фарм-клуба нападающего Максима Сушко, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Нынешний сезон Сушко начинал в составе минского Динамо, в 30 матчах за «зубров» он набрал 5 очков. После отъезда за океан, белорус играл в Американской хоккейной лиге, где провел три поединка за «Лихай Вэлли», в которых результативными баллами не отметился.