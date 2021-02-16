Прямой эфир

В НХЛ может дебютировать ещё один белорус. Кто это будет? 

16 февраля 2021 20:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В главной хоккейной лиге мира может дебютировать еще один белорус. «Филадельфия Флайерз» вызвала из фарм-клуба нападающего Максима Сушко, сообщили в программе «СТВ-спорт».

В НХЛ может дебютировать ещё один белорус. Кто это будет? -1

Нынешний сезон Сушко начинал в составе минского Динамо, в 30 матчах за «зубров» он набрал 5 очков. После отъезда за океан, белорус играл в Американской хоккейной лиге, где провел три поединка за «Лихай Вэлли», в которых результативными баллами не отметился.

В НХЛ может дебютировать ещё один белорус. Кто это будет? -4

Сушко уже принял участие в тренировке «Филадельфии» 16 февраля. На данный момент сразу семеро игроков «Флайерз» помещены в протокол COVID-19. Следующий матч команды должен пройти в ночь на 19 февраля – «летчики» сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс». 

# Хоккей # Максим Сушко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Australian Open на завершающем этапе. Кто сразится в полуфиналах?
16 февраля 2021 20:28

Australian Open на завершающем этапе. Кто сразится в полуфиналах?

Динара Алимбекова заняла 17-е место в индивидуальной гонке ЧМ по биатлону
16 февраля 2021 16:16

Динара Алимбекова заняла 17-е место в индивидуальной гонке ЧМ по биатлону

Арина Соболенко и Элис Мертенс вышли в полуфинал парного разряда Australian Open
16 февраля 2021 13:15

Арина Соболенко и Элис Мертенс вышли в полуфинал парного разряда Australian Open