В НХЛ может дебютировать ещё один белорус. Кто это будет? 

В главной хоккейной лиге мира может дебютировать еще один белорус. «Филадельфия Флайерз» вызвала из фарм-клуба нападающего Максима Сушко, сообщили в программе «СТВ-спорт».
В главной хоккейной лиге мира может дебютировать еще один белорус. «Филадельфия Флайерз» вызвала из фарм-клуба нападающего Максима Сушко, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Нынешний сезон Сушко начинал в составе минского Динамо, в 30 матчах за «зубров» он набрал 5 очков. После отъезда за океан, белорус играл в Американской хоккейной лиге, где провел три поединка за «Лихай Вэлли», в которых результативными баллами не отметился.
Сушко уже принял участие в тренировке «Филадельфии» 16 февраля. На данный момент сразу семеро игроков «Флайерз» помещены в протокол COVID-19. Следующий матч команды должен пройти в ночь на 19 февраля – «летчики» сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».