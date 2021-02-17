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Соболенко и Мертенс вышли в финал Australian Open

17 февраля 2021 13:53
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Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элис Мертенс вышли в финал парного разряда Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Мертенс вышли в финал Australian Open-1

В полуфинальном поединке они оказались сильнее американо-нидерландского тандема Меличар / Схюрс в двух сетах – 7:5, 6:4. Теперь в итоговом поединке турнира Соболенко и Мертенс встретятся с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Матч пройдет 19 февраля.

# Теннис # Арина Соболенко # Элис Мертенс # Николь Меличар # Деми Схюрс # Барбора Крейчикова # Катерина Синякова # Фотофакт

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