Соболенко и Мертенс вышли в финал Australian Open

Новости Беларуси. Арина Соболенко и Элис Мертенс вышли в финал парного разряда Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальном поединке они оказались сильнее американо-нидерландского тандема Меличар / Схюрс в двух сетах – 7:5, 6:4. Теперь в итоговом поединке турнира Соболенко и Мертенс встретятся с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Матч пройдет 19 февраля.