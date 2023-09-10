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Кухарев о Минском полумарафоне: «Это уже не просто занятие физкультурой. Это, действительно, спортсмены»

10 сентября 2023 20:29
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Воскресенье, 10 сентября, ознаменовалось огромным спортивным праздником, который традиционно принимает Минск. 15 тысяч участников, три дистанции и Минский полумарафон вскружил голову всем любителям бега, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Причем, в 2023 году финиш всех трех дисциплин состоялся в самом овале Национального стадиона Динамо. Наш корреспондент Артем Шуколович в 2022 году смог преодолеть расстояние в пять километров с камерой и поделиться острыми ощущениями своего организма. На этот раз журналист пошел дальше и решил пробраться в души и тела участников, да их было немало.

Сюжет Артема Шукаловича.

Кухарев о Минском полумарафоне: «Это уже не просто занятие физкультурой. Это, действительно, спортсмены»-1

Минский полумарафон традиционно оказывается в центре внимания любителей легкой атлетики со всего мира. В 2023 году география его участников раскинулась на 17 стран. В общей сумме в трех основных забегах участие приняли 15 тысяч человек. Самой массовой получилась любительская дистанция на 5 тысяч метров. Ну и главные, на 10 и 21 километр – вниманием не обошли.

Кухарев о Минском полумарафоне: «Это уже не просто занятие физкультурой. Это, действительно, спортсмены»-4

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Легкая атлетика, и в том числе бег, является самым доступным видом спорта. Люди любят, бегают, занимаются. Много веков назад Гиппократ, отец медицины, сказал такой фразу: «Хочешь быть сильным бегай, хочешь быть красивым бегай, хочешь быть умным бегай». Это тот рецепт здоровья, который остался нам из далеких времен.

Минску не впервой становиться центром спортивной жизни страны. Столица способна принимать старты любого уровня и масштаба. А наши атлеты подходят ко всем соревнованиям с максимальной серьезностью.

Кухарев о Минском полумарафоне: «Это уже не просто занятие физкультурой. Это, действительно, спортсмены»-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Нелегкие дистанции: 21 километр, 10,5 километра – но все заряжены на, действительно, победу, у всех хорошее настроение, какое-то воодушевление. Люди, которые готовы к дистанции, в течение долгого времени готовились, проходили подготовку, тренировались. Это уже не просто занятие физкультурой. Это, действительно, спортсмены, которые готовы преодолевать длинные дистанции. И в целом представляют, наверное, ядро нашего спорта.

Подробнее в видео.

# Минский полумарафон # Артем Шукалович # Владимир Кухарев # Иван Тихон # Фотофакт

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