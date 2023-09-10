Кухарев о Минском полумарафоне: «Это уже не просто занятие физкультурой. Это, действительно, спортсмены»

Воскресенье, 10 сентября, ознаменовалось огромным спортивным праздником, который традиционно принимает Минск. 15 тысяч участников, три дистанции и Минский полумарафон вскружил голову всем любителям бега, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Причем, в 2023 году финиш всех трех дисциплин состоялся в самом овале Национального стадиона Динамо. Наш корреспондент Артем Шуколович в 2022 году смог преодолеть расстояние в пять километров с камерой и поделиться острыми ощущениями своего организма. На этот раз журналист пошел дальше и решил пробраться в души и тела участников, да их было немало.

Минский полумарафон традиционно оказывается в центре внимания любителей легкой атлетики со всего мира. В 2023 году география его участников раскинулась на 17 стран. В общей сумме в трех основных забегах участие приняли 15 тысяч человек. Самой массовой получилась любительская дистанция на 5 тысяч метров. Ну и главные, на 10 и 21 километр – вниманием не обошли.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Легкая атлетика, и в том числе бег, является самым доступным видом спорта. Люди любят, бегают, занимаются. Много веков назад Гиппократ, отец медицины, сказал такой фразу: «Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай». Это тот рецепт здоровья, который остался нам из далеких времен.

Минску не впервой становиться центром спортивной жизни страны. Столица способна принимать старты любого уровня и масштаба. А наши атлеты подходят ко всем соревнованиям с максимальной серьезностью.