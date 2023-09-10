«Опять деньги!» Поговорили с директором БК «Минск» о том, чего не хватает белорусскому баскетболу

Поговорим о баскетболе – нашем, отечественном. Мужском. А точнее о чемпионе Беларуси – команде «Цмоки». Хотя в новом сезоне подопечные Ростислава Вергуна будут именоваться как «Минск». Пока идет полным ходом формирование коллектива, кто-то приходит, кто-то уходит, но традиционно открытие нового сезона состоится. И очень торжественно. 12 сентября в 19:00 в штаб-квартире клуба будет жарко и интересно.
Кстати, уже поступили в продажу и билеты, и абонементы – об этом нам рассказал директор баскетбольного «Минск» Юрий Шакола. Человек, который одинаково хорошо играет и в футбол, и в баскетбол, но остановился исключительно на оранжевом мяче. И по секрету в студии программы «Спорттаймер» на СТВ он нам рассказал, что хотел стать тренером.
Юрий Шакола, директор БК «Минск»:
Повезло с руководителем практики. У нас это был Владимир Николаевич Рыженков. На тот момент государственный комитет физкультуры и спорта еще БССР дважды принимает студентов: то есть до начала практики и после окончания получилось так, что я очень критично подошел к работе одной из спортивной школы.
Юлия Силипицкая, СТВ:
То есть, вы раскритиковали работу школы? В глаза?
Юрий Шакола:
Да, в глаза. Меня там останавливали все. Ну как-то это запало и, когда решался вопрос по моему трудоустройству, почему-то, когда Владимир Николаевич увидел меня, увидел в конце кабинета, он так: этого к нам.
Юлия Силипицкая:
Он заметил и понял, что в этом человеке будет тот, кто будет. Если не возрождать, то, по крайней мере, делать все возможно, чтобы баскетбол был.
Юрий Шакола:
Тогда мне было 20 лет.
Почему баскетбол – это религия?
Юлия Силипицкая:
Почему баскетбол? Вот, действительно, религия. Почему вы его называете религией?
Юрий Шакола:
Ну, потому что там есть своя философия, там есть свои какие-то законы.
Юлия Силипицкая:
Подождите, про философию расскажите мне.
Юрий Шакола:
Это чувство мяча. Это чувство кольца.
Юлия Силипицкая:
Это чувство плеча.
Юрий Шакола:
Чувство плеча – да. Что ты можешь, куда ты должен двигаться.
Юлия Силипицкая:
То есть вы сейчас живете через призму баскетбола?
Юрий Шакола:
Ну, он у меня в голове.
Какая мечта у директора БК «Минск» и какие проблемы сейчас у команды?
Юлия Силипицкая:
О чем вы мечтаете тогда?
Юрий Шакола:
Чтобы наш белорусский баскетбол был на самом верху.
Юлия Силипицкая:
Ну, у каждого градация своя высокого уровня.
Юрий Шакола:
Национальная сборная – это святое. Все, что касается работы клуба, то клуб нацелен именно на то, чтобы в национальную сборную приходило как можно больше талантливых игроков.
Юлия Силипицкая:
В сегодняшних реалиях. Да, у вас новый сезон…
Юрий Шакола:
Понимаем, что у нас есть лига ВТБ. А тот, кто за нами следит, наверное, знаком, что такое лига ВТБ. Если кто-то не и знаком, то я скажу, что это одна из сильнейших европейских лиг, которая себя позиционирует именно так.
Юлия Силипицкая:
Задачи поставили, несмотря на то, что еще как бы вкатываете сезон?
Юрий Шакола:
Мы каждый год пытаемся добраться до этого плей-офф.
Юлия Силипицкая:
Вы прямо как в КХЛ!
Юрий Шакола:
Клубы, которые представлены в лиге, как правило, имеют огромное количество приглашенных игроков. Мы, скажем, эту возможность, стараемся использовать минимально.
Юлия Силипицкая:
Мы говорим сейчас о легионерах?
Юрий Шакола:
Да!
Юлия Силипицкая:
Ну, слушайте, но изначально, когда был еще в «Минск-2006», легионеров достаточно там было. Пять как минимум. И это и США, и это в общем-то Америка. А вот на сегодняшний момент, то есть вы хотите минимизировать легионеров?
Юрий Шакола:
Мы хотим.
Юлия Силипицкая:
Почему? Легионеры же все-таки поднимают уровень.
Юрий Шакола:
Потому что у нас огромная школа, потому что у нас очень много детей.
Юлия Силипицкая:
Или потому что у вас нет денег?
Юрий Шакола:
Деньги есть. Есть концепция. Мы, допустим, можем купить за огромные деньги игрока, который будет играть, а может, он и не будет играть.
Юлия Силипицкая:
В Америке играл, приехал в Беларусь – не захотел играть.
Юрий Шакола:
Настроение пропало. Мы находимся в такой ситуации, что когда наш игрок добивается определенного уровня, его начинают рассматривать все, кому...
Юлия Силипицкая:
Это, да, это игровая такая практика. Так вы мне скажите, тогда у нас в этом году не будет вообще легионеров, вообще-вообще?
Юрий Шакола:
Будут.
Юлия Силипицкая:
Будет откуда?
Юрий Шакола:
Будут у нас легионеры, кстати, ни одного американца, ни одного
«Опять деньги!» Как клуб планирует оставлять игроков в национальной команде?
Юлия Силипицкая:
При формировании команды на новый сезон вы ставили на молодость?
Юрий Шакола:
Первое, что мы делаем, это мы разговариваем с нашими белорусскими, талантливыми, молодыми игроками. И когда мы понимаем, что наши задачи с их, скажем, желанием совпадают, все эти люди тут же становятся игроками баскетбольного клуба «Минск». Далее мы начинаем смотреть, кто у нас уехал.
Юлия Силипицкая:
Как-то многовато в этом году, да?
Юрий Шакола:
Ну, уезжают...
Юлия Силипицкая:
Чего им не хватает?
Юрий Шакола:
Ну, не хватает: мы не можем предлагать контракты, которые они получают.
Юлия Силипицкая:
Опять деньги!
Юрий Шакола:
Да, это спорт, это профессиональный спорт.
Юлия Силипицкая:
Правильно ли я поняла, «Минск» – это будет молодая команда, достаточно молодая. И фактически своими силами создана. Я уже, подхожу, собственно, к тому, как вы начали, что у вас есть системная схема подготовки белорусского баскетболиста.
Юрий Шакола:
Да, и она рассчитана, начиная вот от ранней школы, и заканчивая уже, скажем, профессиональным спортом национальной команды. Вы заходите в нашу спортивную школу с мамой с папой. И до окончания карьеры вы заходите в одну и ту же дверь.
Чего не хватает тренеру БК «Минск» для победы?
Юлия Силипицкая:
Гадаем все время, почему все же был «Минск-2006», потом с «Цмоки», а теперь опять «Минск». Это что, просто привлечение новое волны?
Юрий Шакола:
Мы поняли наконец-то что ассоциация с Беларусью, самая узнаваемая на сегодня – это наша столица.
Юлия Силипицкая:
Да, все гениальное просто. Несмотря на не самый лучший в сезон, вы оставили главного тренера. Тренер-то работает. Видно, что работает. Команда почему-то не приносит желаемых результатов.
Юрий Шакола:
Тренерская работа – не дай бог, попробовать ее. Что касается Ростислава Николаевича...
Юлия Силипицкая:
Он лучший пока на сегодня?
Юрий Шакола:
Да, думаю, что посмотрит то, что я вам скажу сейчас. Это человек, который большой патриот. Люди его уровня могут, скажем так, найти себе достойную работу – я не сомневаюсь. Но мы исходим из того, что это главный тренер национальной команды. Он пришел в эту команду спустя какое-то время. Это был непростой путь. Он добился этого своей работой. Он показал, как он умеет готовить игроков. Мы реально понимаем, что Ростислав Николаевич может быть в прошлом году добился бы и лучшего результата, если бы мы ему, как мы с вами обсуждали, дали каких-нибудь там три-пять.
Юлия Силипицкая:
Тройку-парочку хорошеньких игроков по 2,07, которые умеют забивать.
Юрий Шакола:
Но при этом наши белорусы бы сидели…
Изменения в лиге ВТБ. Какие будут реализовываться совместные баскетбольные проекты?
Юлия Силипицкая:
Несмотря ни на что, очень хорошая большущая армия болельщиков. Может быть, футболисты бы вам позавидовали и, думаю, они завидуют. Как вы думаете, почему?
Юрий Шакола:
Религия баскетбола. Все хотят нам помочь.
Юлия Силипицкая:
Как вас любят, видите? Это, наверное, рослых парней так любят.
Юрий Шакола:
Я думаю, что это не только в Минске, а это у нас в стране отношение к спорту именно такое.
Юлия Силипицкая:
А вы своего талисмана тоже переделаете, дракон теперь будет кем-то другим?
Юрий Шакола:
У нас еще есть рысь.
Юлия Силипицкая:
Помимо Лиги ВТБ, я знаю, что будет какой-то новый, грандиозный проект вместе с российской стороной. Игры БРИКС?
Юрий Шакола:
Игры Дружбы потом.
Юлия Силипицкая:
А можно более подробно, что там и какое значение будет для нашей команды? Ну, для «Минска», я уже говорила.
Юрий Шакола:
Традиционная работа начата.
Юлия Силипицкая:
В БРИКСе будет именно 3х3. Не классический баскетбол. Или то и другое?
Юрий Шакола:
В БРИКСе, но это нужно еще дождаться этого всего, потому что виды спорта будут определяться на уровне, наверное, правительств. Мы готовы 5х5, 3х3. Пожалуйста, мы готовы выполнять поставленные задачи и поверьте, что сделаем все возможное.
Юлия Силипицкая:
Если немножко вернуться к ВТБ, будут новые там команды в этом сезоне?
Юрий Шакола:
Количество игр увеличится. Количество игр будет уже порядка 40. Две новые команды. Команды все амбициозные, особенно новички. Люди, которые просто бесшабашны. То есть они выходят на новый уровень. И они борются, чтобы доказать, что они этому уровню соответствуют. Поэтому новички это всегда, так скажем...
Юлия Силипицкая:
Будет интересно…
Юрий Шакола:
Мы на этом фоне, хотим выглядеть достойно, что, конечно, нам очень непросто. И рады тому, что люди идут, болеют, поддерживают.
Юлия Силипицкая:
А что такое «достойно»?
Юрий Шакола:
«Достойно» – это показать уровень выше своей головы.
Юлия Силипицкая:
То есть вы готовы сейчас прыгать выше своей головы?
Юрий Шакола:
Мы так и делаем.