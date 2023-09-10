«Опять деньги!» Поговорили с директором БК «Минск» о том, чего не хватает белорусскому баскетболу

Поговорим о баскетболе – нашем, отечественном. Мужском. А точнее о чемпионе Беларуси – команде «Цмоки». Хотя в новом сезоне подопечные Ростислава Вергуна будут именоваться как «Минск». Пока идет полным ходом формирование коллектива, кто-то приходит, кто-то уходит, но традиционно открытие нового сезона состоится. И очень торжественно. 12 сентября в 19:00 в штаб-квартире клуба будет жарко и интересно. Кстати, уже поступили в продажу и билеты, и абонементы – об этом нам рассказал директор баскетбольного «Минск» Юрий Шакола. Человек, который одинаково хорошо играет и в футбол, и в баскетбол, но остановился исключительно на оранжевом мяче. И по секрету в студии программы «Спорттаймер» на СТВ он нам рассказал, что хотел стать тренером.

Юрий Шакола, директор БК «Минск»:

Повезло с руководителем практики. У нас это был Владимир Николаевич Рыженков. На тот момент государственный комитет физкультуры и спорта еще БССР дважды принимает студентов: то есть до начала практики и после окончания получилось так, что я очень критично подошел к работе одной из спортивной школы. Юлия Силипицкая, СТВ:

То есть, вы раскритиковали работу школы? В глаза? Юрий Шакола:

Да, в глаза. Меня там останавливали все. Ну как-то это запало и, когда решался вопрос по моему трудоустройству, почему-то, когда Владимир Николаевич увидел меня, увидел в конце кабинета, он так: этого к нам. Юлия Силипицкая:

Он заметил и понял, что в этом человеке будет тот, кто будет. Если не возрождать, то, по крайней мере, делать все возможно, чтобы баскетбол был. Юрий Шакола:

Тогда мне было 20 лет. Почему баскетбол – это религия?

Юлия Силипицкая:

Почему баскетбол? Вот, действительно, религия. Почему вы его называете религией? Юрий Шакола:

Ну, потому что там есть своя философия, там есть свои какие-то законы. Юлия Силипицкая:

Подождите, про философию расскажите мне. Юрий Шакола:

Это чувство мяча. Это чувство кольца. Юлия Силипицкая:

Это чувство плеча. Юрий Шакола:

Чувство плеча – да. Что ты можешь, куда ты должен двигаться. Юлия Силипицкая:

То есть вы сейчас живете через призму баскетбола? Юрий Шакола:

Ну, он у меня в голове. Какая мечта у директора БК «Минск» и какие проблемы сейчас у команды?

Юлия Силипицкая:

О чем вы мечтаете тогда? Юрий Шакола:

Чтобы наш белорусский баскетбол был на самом верху. Юлия Силипицкая:

Ну, у каждого градация своя высокого уровня. Юрий Шакола:

Национальная сборная – это святое. Все, что касается работы клуба, то клуб нацелен именно на то, чтобы в национальную сборную приходило как можно больше талантливых игроков. Юлия Силипицкая:

В сегодняшних реалиях. Да, у вас новый сезон… Юрий Шакола:

Понимаем, что у нас есть лига ВТБ. А тот, кто за нами следит, наверное, знаком, что такое лига ВТБ. Если кто-то не и знаком, то я скажу, что это одна из сильнейших европейских лиг, которая себя позиционирует именно так. Юлия Силипицкая:

Задачи поставили, несмотря на то, что еще как бы вкатываете сезон? Юрий Шакола:

Мы каждый год пытаемся добраться до этого плей-офф. Юлия Силипицкая:

Вы прямо как в КХЛ! Юрий Шакола:

Клубы, которые представлены в лиге, как правило, имеют огромное количество приглашенных игроков. Мы, скажем, эту возможность, стараемся использовать минимально. Юлия Силипицкая:

Мы говорим сейчас о легионерах? Юрий Шакола:

Да! Юлия Силипицкая:

Ну, слушайте, но изначально, когда был еще в «Минск-2006», легионеров достаточно там было. Пять как минимум. И это и США, и это в общем-то Америка. А вот на сегодняшний момент, то есть вы хотите минимизировать легионеров? Юрий Шакола:

Мы хотим. Юлия Силипицкая:

Почему? Легионеры же все-таки поднимают уровень. Юрий Шакола:

Потому что у нас огромная школа, потому что у нас очень много детей. Юлия Силипицкая:

Или потому что у вас нет денег? Юрий Шакола:

Деньги есть. Есть концепция. Мы, допустим, можем купить за огромные деньги игрока, который будет играть, а может, он и не будет играть. Юлия Силипицкая:

В Америке играл, приехал в Беларусь – не захотел играть. Юрий Шакола:

Настроение пропало. Мы находимся в такой ситуации, что когда наш игрок добивается определенного уровня, его начинают рассматривать все, кому... Юлия Силипицкая:

Это, да, это игровая такая практика. Так вы мне скажите, тогда у нас в этом году не будет вообще легионеров, вообще-вообще? Юрий Шакола:

Будут. Юлия Силипицкая:

Будет откуда? Юрий Шакола:

Будут у нас легионеры, кстати, ни одного американца, ни одного «Опять деньги!» Как клуб планирует оставлять игроков в национальной команде?

Юлия Силипицкая:

При формировании команды на новый сезон вы ставили на молодость? Юрий Шакола:

Первое, что мы делаем, это мы разговариваем с нашими белорусскими, талантливыми, молодыми игроками. И когда мы понимаем, что наши задачи с их, скажем, желанием совпадают, все эти люди тут же становятся игроками баскетбольного клуба «Минск». Далее мы начинаем смотреть, кто у нас уехал. Юлия Силипицкая:

Как-то многовато в этом году, да? Юрий Шакола:

Ну, уезжают... Юлия Силипицкая:

Чего им не хватает? Юрий Шакола:

Ну, не хватает: мы не можем предлагать контракты, которые они получают. Юлия Силипицкая:

Опять деньги! Юрий Шакола:

Да, это спорт, это профессиональный спорт. Юлия Силипицкая:

Правильно ли я поняла, «Минск» – это будет молодая команда, достаточно молодая. И фактически своими силами создана. Я уже, подхожу, собственно, к тому, как вы начали, что у вас есть системная схема подготовки белорусского баскетболиста. Юрий Шакола:

Да, и она рассчитана, начиная вот от ранней школы, и заканчивая уже, скажем, профессиональным спортом национальной команды. Вы заходите в нашу спортивную школу с мамой с папой. И до окончания карьеры вы заходите в одну и ту же дверь. Чего не хватает тренеру БК «Минск» для победы?

Юлия Силипицкая:

Гадаем все время, почему все же был «Минск-2006», потом с «Цмоки», а теперь опять «Минск». Это что, просто привлечение новое волны? Юрий Шакола:

Мы поняли наконец-то что ассоциация с Беларусью, самая узнаваемая на сегодня – это наша столица. Юлия Силипицкая:

Да, все гениальное просто. Несмотря на не самый лучший в сезон, вы оставили главного тренера. Тренер-то работает. Видно, что работает. Команда почему-то не приносит желаемых результатов. Юрий Шакола:

Тренерская работа – не дай бог, попробовать ее. Что касается Ростислава Николаевича... Юлия Силипицкая:

Он лучший пока на сегодня? Юрий Шакола:

Да, думаю, что посмотрит то, что я вам скажу сейчас. Это человек, который большой патриот. Люди его уровня могут, скажем так, найти себе достойную работу – я не сомневаюсь. Но мы исходим из того, что это главный тренер национальной команды. Он пришел в эту команду спустя какое-то время. Это был непростой путь. Он добился этого своей работой. Он показал, как он умеет готовить игроков. Мы реально понимаем, что Ростислав Николаевич может быть в прошлом году добился бы и лучшего результата, если бы мы ему, как мы с вами обсуждали, дали каких-нибудь там три-пять. Юлия Силипицкая:

Тройку-парочку хорошеньких игроков по 2,07, которые умеют забивать. Юрий Шакола:

Но при этом наши белорусы бы сидели… Изменения в лиге ВТБ. Какие будут реализовываться совместные баскетбольные проекты?

Юлия Силипицкая:

Несмотря ни на что, очень хорошая большущая армия болельщиков. Может быть, футболисты бы вам позавидовали и, думаю, они завидуют. Как вы думаете, почему? Юрий Шакола:

Религия баскетбола. Все хотят нам помочь. Юлия Силипицкая:

Как вас любят, видите? Это, наверное, рослых парней так любят. Юрий Шакола:

Я думаю, что это не только в Минске, а это у нас в стране отношение к спорту именно такое. Юлия Силипицкая:

А вы своего талисмана тоже переделаете, дракон теперь будет кем-то другим? Юрий Шакола:

У нас еще есть рысь. Юлия Силипицкая:

Помимо Лиги ВТБ, я знаю, что будет какой-то новый, грандиозный проект вместе с российской стороной. Игры БРИКС? Юрий Шакола:

Игры Дружбы потом. Юлия Силипицкая:

А можно более подробно, что там и какое значение будет для нашей команды? Ну, для «Минска», я уже говорила. Юрий Шакола:

Традиционная работа начата. Юлия Силипицкая:

В БРИКСе будет именно 3х3. Не классический баскетбол. Или то и другое? Юрий Шакола:

В БРИКСе, но это нужно еще дождаться этого всего, потому что виды спорта будут определяться на уровне, наверное, правительств. Мы готовы 5х5, 3х3. Пожалуйста, мы готовы выполнять поставленные задачи и поверьте, что сделаем все возможное.