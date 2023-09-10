Сотрудники МВД приняли участие в забеге на Минском полумарафоне

Новости Беларуси. Уникальный спортивный праздник, Минский полумарафон, в 2023 году отметил 10-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность пробежаться сентябрьским утром по улицам столицы не упустили представители силового блока страны, а сотрудники МВД и вовсе превратили командный старт в яркий флешмоб, который сорвал бурные овации.