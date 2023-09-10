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Сотрудники МВД приняли участие в забеге на Минском полумарафоне

10 сентября 2023 14:27
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Новости Беларуси. Уникальный спортивный праздник, Минский полумарафон, в 2023 году отметил 10-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сотрудники МВД приняли участие в забеге на Минском полумарафоне-1

Возможность пробежаться сентябрьским утром по улицам столицы не упустили представители силового блока страны, а сотрудники МВД и вовсе превратили командный старт в яркий флешмоб, который сорвал бурные овации. 

Сотрудники МВД приняли участие в забеге на Минском полумарафоне-4

На дистанцию вышли более 600 представителей милицейского ведомства. Преодолеть ее участникам полумарафона помогала поддержка болельщиков как у стартовой линии, так и по ходу колонны. 

# Минский полумарафон # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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