«Забег удался на 100%». Чемпионами Минского полумарафона стали россиянин Ринас Ахмадеев и белоруска Марина Доманцевич

Новости Беларуси. Любители легкой атлетики сегодня встретились на традиционном Минском полумарафоне. Испытать свои силы на трех основных дистанциях смогли 15 тысяч человек, среди которых и зарубежные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное внимание было приковано к забегу на 21 километр. Вместе с любителями участие в нем принимали и профессионалы. В том числе атлеты Национальной сборной Беларуси. Примечательно, что свои титулы чемпионов смогли защитить триумфаторы 2022 года: россиянин Ринас Ахмадеев и наша соотечественница Марина Доманцевич.

Марина Доманцевич, чемпионка Минского полумарафона:

Я уже привыкла к этим стартам. Впечатления сегодня отличные, я выиграла, я планировала выиграть, к этому шла, готовилась, было нелегко, так как у меня каждый месяц старты.

Ринас Ахмадеев, чемпион Минского полумарафона:

Забег удался на 100 %. В прошлом году тоже выиграл Минский полумарафон. В этом году приехал, чтобы защитить свой титул. У меня получилось, поэтому доволен.

Стартовали спортсмены у Национального олимпийского стадиона «Динамо». А финишировали на его беговых дорожках. Полумарафон – это праздник, который заряжает всех его участников эмоциями и подталкивает к покорению новых спортивных вершин. «Потрясающее зрелище». Около 15 тысяч человек приняли участие в Минском полумарафоне (подробнее тут).