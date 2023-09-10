«Забег удался на 100%». Чемпионами Минского полумарафона стали россиянин Ринас Ахмадеев и белоруска Марина Доманцевич
Новости Беларуси. Любители легкой атлетики сегодня встретились на традиционном Минском полумарафоне. Испытать свои силы на трех основных дистанциях смогли 15 тысяч человек, среди которых и зарубежные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основное внимание было приковано к забегу на 21 километр. Вместе с любителями участие в нем принимали и профессионалы. В том числе атлеты Национальной сборной Беларуси. Примечательно, что свои титулы чемпионов смогли защитить триумфаторы 2022 года: россиянин Ринас Ахмадеев и наша соотечественница Марина Доманцевич.
Марина Доманцевич, чемпионка Минского полумарафона:
Я уже привыкла к этим стартам. Впечатления сегодня отличные, я выиграла, я планировала выиграть, к этому шла, готовилась, было нелегко, так как у меня каждый месяц старты.
Ринас Ахмадеев, чемпион Минского полумарафона:
Забег удался на 100 %. В прошлом году тоже выиграл Минский полумарафон. В этом году приехал, чтобы защитить свой титул. У меня получилось, поэтому доволен.
Стартовали спортсмены у Национального олимпийского стадиона «Динамо». А финишировали на его беговых дорожках. Полумарафон – это праздник, который заряжает всех его участников эмоциями и подталкивает к покорению новых спортивных вершин.
«Потрясающее зрелище». Около 15 тысяч человек приняли участие в Минском полумарафоне (подробнее тут).
Минский полумарафон — традиционное мероприятие, которое собирает в столице нашей страны любителей бега со всего мира. С каждым годом количество участников только растет, а сам забег стал визитной карточкой города.