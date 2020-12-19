Кубок мира по биатлону в Хохфильцене. Рассказываем результаты мужской и женской гонок преследования

Новости Беларуси. Мужской и женской гонками преследования продолжился четвертый этап Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и в спринте, равных не было представителю Норвегии Стурле Хольм Лагрейду. Он допустил один промах на огневом рубеже, чего для победы оказалось достаточно. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен, тройку лучших замкнул Йоханес Бё. Лучшим из наших оказался Сергей Бочарников (27-я позиция в итоговом протоколе).