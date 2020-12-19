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Кубок мира по биатлону в Хохфильцене. Рассказываем результаты мужской и женской гонок преследования

19 декабря 2020 19:43
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Новости Беларуси. Мужской и женской гонками преследования продолжился четвертый этап Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и в спринте, равных не было представителю Норвегии Стурле Хольм Лагрейду. Он допустил один промах на огневом рубеже, чего для победы оказалось достаточно. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен, тройку лучших замкнул Йоханес Бё. Лучшим из наших оказался Сергей Бочарников (27-я позиция в итоговом протоколе).

Кубок мира по биатлону в Хохфильцене. Рассказываем результаты мужской и женской гонок преследования-1

Следом на дистанции появились женщины. Золото примерила Тирил Экхофф. Второе место заняла шведка Ханна Эберг, тройку замкнула еще одна представительница Швеции Эльвира Эберг.

Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова, которая финишировала 11-й, отыграв 20 позиций.

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# Биатлон # Стурле Хольм Лагрейд # Эмильен Жаклен # Йоханес Бе # Сергей Бочарников # Тирил Экхофф # Ханна Эберг # Эльвира Эберг # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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