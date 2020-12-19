«Все очень сильно настраивались на эту игру». ФК «Слуцк» победил «Крумкачоў» и остался в высшей лиге

В первом противостоянии «сахарники» обеспечили себе комфортное преимущество – 2:0. Однако такой задел случчан отнюдь не расслабил, и в ответной дуэли они открыли счет уже на 5-й минуте. С передачи Кривулькина гол забил Бала. На 34-й, как и в предыдущей встрече, пенальти реализовал Сирима.

Новости Беларуси. Футбольный клуб «Слуцк» остается в высшей лиге. 19 декабря состоялся второй стыковой матч за право играть в элите, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором тайме команды играли на равных: обе часто ошибались в передачах, но контролировали игру на своей территории, поэтому до опасных моментов дело не доходило. Лишь в концовке встречи в добавленное время Александр Яцкевич ударом головой забил гол. 2:1 – в этом матче и 4:1 – по сумме двух встреч. «Слуцк» остается в высшей лиге.

Игорь Бобко, игрок ФК «Слуцк»: Все очень сильно настраивались на эту игру, понимали, что «Крумкачы» заряжены, выйдут, будут претендовать. Мы ждали этого. В принципе, в первые минуты так и было. Может быть, немного стало легче, когда мы забили первый гол. Это немножко расслабило команду. Ну а там уже играли по счету, контролировали игру. Забили второй. Я очень рад, конечно, что команда осталась в высшей лиге. Можно сказать, сейчас можно спокойно отдохнуть.

Егор Семенов, игрок ФК «Слуцк»:

Руководство, тренерский штаб будут разбираться, что произошло: почему, с одной стороны, мы так удачно стартовали, потом так неудачно финишировали. Каждый должен в себе поискать, а выводы, наверное, каждый сделает для себя. Общий вывод сделает руководство клуба.

Понятно, что состав обновится в следующем году, поэтому сейчас посидим, пообщаемся, можно сказать, попрощаемся. Но без фанатизма, потому что мы ничего серьезного не добились в этом сезоне, чтобы что-то праздновать.