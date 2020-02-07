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Кубок Федерации: сборная Беларуси играет против Нидерландов. 7 февраля пройдут два матча

07 февраля 2020 15:03
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси стартовала в Кубке Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Федерации: сборная Беларуси играет против Нидерландов. 7 февраля пройдут два матча-1

За выход в финальную часть турнира наши девушки сражаются с представительницами Нидерландов. Первый матч в рамках квалификационного раунда проведут Александра Саснович и 8-я ракетка мира Кики Бертенс.

Кубок Федерации: сборная Беларуси играет против Нидерландов. 7 февраля пройдут два матча-4

После на корт выйдут Арина Соболенко и Аранча Рус. Ранее сборные Беларуси и Нидерландов встречались четырежды: в трех первых встречах сильнее были соперницы, а вот в четвертый раз, в 2017 году, победили наши теннисистки.

Кубок Федерации: сборная Беларуси играет против Нидерландов. 7 февраля пройдут два матча-7

# Теннис # Александра Саснович # Арина Соболенко # Аранча Рус # Кики Бертенс # Фотофакт

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