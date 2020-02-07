Кубок Федерации: сборная Беларуси играет против Нидерландов. 7 февраля пройдут два матча

Новости Беларуси. Сборная Беларуси стартовала в Кубке Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси стартовала в Кубке Федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За выход в финальную часть турнира наши девушки сражаются с представительницами Нидерландов. Первый матч в рамках квалификационного раунда проведут Александра Саснович и 8-я ракетка мира Кики Бертенс.
После на корт выйдут Арина Соболенко и Аранча Рус. Ранее сборные Беларуси и Нидерландов встречались четырежды: в трех первых встречах сильнее были соперницы, а вот в четвертый раз, в 2017 году, победили наши теннисистки.