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Зал с трибунами, тренажёрка, 25-метровый бассейн. В Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс

07 февраля 2020 07:33
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Новости Беларуси. В городе атомщиков Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс. На двух этажах – 25-метровый бассейн и зрительские трибуны на 750 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Зал с трибунами, тренажёрка, 25-метровый бассейн. В Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс-1

Все, что необходимо для занятий различными видами спорта. От универсального зала до комнат единоборств. На улице – мини-футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием и целых три воркаут-комплекса. На спортобъекте создана и безбарьерная среда. Новый комплекс относится к первой категории, то есть здесь будут готовить спортивный резерв и проводить соревнования различных уровней.

Зал с трибунами, тренажёрка, 25-метровый бассейн. В Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс-4

# Государственная политика в области спорта # Сергей Ковальчук # Мария Цветкова # Фотофакт

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