Зал с трибунами, тренажёрка, 25-метровый бассейн. В Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс

Новости Беларуси. В городе атомщиков Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс. На двух этажах – 25-метровый бассейн и зрительские трибуны на 750 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, что необходимо для занятий различными видами спорта. От универсального зала до комнат единоборств. На улице – мини-футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием и целых три воркаут-комплекса. На спортобъекте создана и безбарьерная среда. Новый комплекс относится к первой категории, то есть здесь будут готовить спортивный резерв и проводить соревнования различных уровней.