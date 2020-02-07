Беги, Женя, беги! Атлет устроил 24-часовой марафон на беговой дорожке

Новости Беларуси. Бросить вызов себе. 38-летний Евгений Гуцалов начал необычный суточный забег в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Стартовал атлет ровно в час дня на беговой дорожке в одном из спортивных магазинов. Пробежит практически не останавливаясь, делая лишь небольшие перерывы на перекус.
Всего за 24 часа Евгений набежит без малого 150 километров. Прежний рекорд подобного забега атлета на дорожке составил 42 километра. В копилке бегуна такой необычный марафон далеко не первый.
Евгений Гуцалов:
В гостях сидел, пил чай, попался учебник по географии. Стало интересно: северная точка рядом со мной, это практически граница с Литвой, Освейское озеро. Туда приехал с байкерами, переночевали, утром побежал в сторону Украины, границы Комарина. За 10 дней пробежал. Можно сказать, увлечение, которое занимает большую часть моего времени, моей жизни. Я от этого получаю удовольствие. Другим помогаю приблизиться к какими-то целям, помогаю в тренировках.
Присоединиться к атлету на соседнюю дорожку может любой. К примеру, бегуна уже поддержала одна из его подруг. Позади у Евгения уже 7 часов непрерывного бега, впереди – ещё 17.