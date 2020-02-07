Беги, Женя, беги! Атлет устроил 24-часовой марафон на беговой дорожке

Всего за 24 часа Евгений набежит без малого 150 километров. Прежний рекорд подобного забега атлета на дорожке составил 42 километра. В копилке бегуна такой необычный марафон далеко не первый.





Евгений Гуцалов:

В гостях сидел, пил чай, попался учебник по географии. Стало интересно: северная точка рядом со мной, это практически граница с Литвой, Освейское озеро. Туда приехал с байкерами, переночевали, утром побежал в сторону Украины, границы Комарина. За 10 дней пробежал. Можно сказать, увлечение, которое занимает большую часть моего времени, моей жизни. Я от этого получаю удовольствие. Другим помогаю приблизиться к какими-то целям, помогаю в тренировках.



Присоединиться к атлету на соседнюю дорожку может любой. К примеру, бегуна уже поддержала одна из его подруг. Позади у Евгения уже 7 часов непрерывного бега, впереди – ещё 17.