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Беги, Женя, беги! Атлет устроил 24-часовой марафон на беговой дорожке

07 февраля 2020 14:16
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Новости Беларуси. Бросить вызов себе. 38-летний Евгений Гуцалов начал необычный суточный забег в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Стартовал атлет ровно в час дня на беговой дорожке в одном из спортивных магазинов. Пробежит практически не останавливаясь, делая лишь небольшие перерывы на перекус.

Беги, Женя, беги! Атлет устроил 24-часовой марафон на беговой дорожке-1

Всего за 24 часа Евгений набежит без малого 150 километров. Прежний рекорд подобного забега атлета на дорожке составил 42 километра. В копилке бегуна такой необычный марафон далеко не первый. 

Беги, Женя, беги! Атлет устроил 24-часовой марафон на беговой дорожке-4



Евгений Гуцалов:
В гостях сидел, пил чай, попался учебник по географии. Стало интересно: северная точка рядом со мной, это практически граница с Литвой, Освейское озеро. Туда приехал с байкерами, переночевали, утром побежал в сторону Украины, границы Комарина. За 10 дней пробежал. Можно сказать, увлечение, которое занимает большую часть моего времени, моей жизни. Я от этого получаю удовольствие. Другим помогаю приблизиться к какими-то целям, помогаю в тренировках.

Присоединиться к атлету на соседнюю дорожку может любой. К примеру, бегуна уже поддержала одна из его подруг. Позади у Евгения уже 7 часов непрерывного бега, впереди – ещё 17. 

# Белорусские спортсмены # Евгений Гуцалов # Фотофакт

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