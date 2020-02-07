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Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта

07 февраля 2020 12:12
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Новости Беларуси. Зрительские трибуны на 750 мест и 25-метровый бассейн. В городе атомщиков Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта-1

На двух этажах все, что необходимо для занятий различными видами спорта. От универсального зала до комнат единоборств. На улице мини-футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием, и целых три воркаут-комплекса. На спортобъекте создана и безбарьерная среда. Новый комплекс относится к первой категории, то есть здесь будут готовить спортивный резерв и проводить соревнования различных уровней.  

Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта-4

Александра Козюлевич, жительница Островца:
Я занимаюсь сейчас борьбой. Мы занимались сначала в каком-то подвале в школе второй. А потом мы перешли вот сюда. Нам очень тут уютно.

Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта-7

Мария Цветкова, жительница Островца:
Я очень рада, что в Островце открыли такой комплекс, что есть тренажерный зал большой, современное оборудование. Я очень рада.

Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта-10

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Такой объект типовой может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта. Было здесь в Островце два отделения: легкая атлетика и бокс. Вот можете посмотреть кратность увеличения возможностей только по развитию видов спорта. 

# Государственная политика в области спорта # Сергей Ковальчук # Мария Цветкова # Фотофакт

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