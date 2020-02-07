Сергей Ковальчук о новом спорткомплексе в Островце: Объект может дать возможность открыть до 20 отделений по видам спорта

Новости Беларуси. Зрительские трибуны на 750 мест и 25-метровый бассейн. В городе атомщиков Островце открылся многофункциональный спортивный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На двух этажах все, что необходимо для занятий различными видами спорта. От универсального зала до комнат единоборств. На улице мини-футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием, и целых три воркаут-комплекса. На спортобъекте создана и безбарьерная среда. Новый комплекс относится к первой категории, то есть здесь будут готовить спортивный резерв и проводить соревнования различных уровней.

Александра Козюлевич, жительница Островца:

Я занимаюсь сейчас борьбой. Мы занимались сначала в каком-то подвале в школе второй. А потом мы перешли вот сюда. Нам очень тут уютно.

Мария Цветкова, жительница Островца:

Я очень рада, что в Островце открыли такой комплекс, что есть тренажерный зал большой, современное оборудование. Я очень рада.