Кубок Дэвиса. Стал известен состав сборной Беларуси на матч против Германии

Новости Беларуси. Капитан мужской сборной Беларуси по теннису Дмитрий Жирмонт назвал состав команды на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии, сообщили в программе «СТВ-спорт».

К первой встрече нового сезона сейчас готовятся Егор Герасимов, Илья Ивашко, Александр Згировский, Мартин Борисюк и Андрей Василевский. Матч квалификации Кубка Дэвиса Германия – Беларусь пройдет 6 и 7 марта на хардовом корте в Дюссельдорфе.

В мировом командном рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия 12-ое. Победитель матча получит путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде.