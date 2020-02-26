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Кубок Дэвиса. Стал известен состав сборной Беларуси на матч против Германии

26 февраля 2020 12:21
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Новости Беларуси. Капитан мужской сборной Беларуси по теннису Дмитрий Жирмонт назвал состав команды на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии, сообщили в программе «СТВ-спорт». 

Кубок Дэвиса. Стал известен состав сборной Беларуси на матч против Германии-1

К первой встрече нового сезона сейчас готовятся Егор Герасимов, Илья Ивашко, Александр Згировский, Мартин Борисюк и Андрей Василевский. Матч квалификации Кубка Дэвиса Германия Беларусь пройдет 6 и 7 марта на хардовом корте в Дюссельдорфе.

В мировом командном рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия 12-ое. Победитель матча получит путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде.

# Теннис # Дмитрий Жирмонт # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Александр Згировский # Фотофакт

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