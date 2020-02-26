ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Чего ждать от первого дня соревнований?

Наталья Федорцова, корреспондент:

«Раубичи» вновь в центре спортивной жизни не только Беларуси, но и целой Европы. Чемпионат Европы по биатлону стартовал, наши парни вышли на старт квалификации самой молодой дисциплины – суперспринта. В 11 часов тут была торжественная церемония открытия, в которой генеральный секретарь Международной федерации биатлона отметил, что «Раубичи» – это прекраснейшая площадка для проведения международных стартов по биатлону. Учитывая то, что трасса готовилась не то что за неделю, а буквально за несколько дней. Она очень хорошего качества.

Подробнее – в видеоматериале.