«Уже давно настроены». Как белорусские бойцы готовятся к турниру единоборств MGC: Live 2 Fight

Новости Беларуси. Белорусские бойцы завершают подготовку к турниру MGC: Live 2 Fight, сообщили в программе «СТВ-спорт». Это будет настоящий фестиваль единоборств: на ринге зрители увидят кикбоксинг, бокс, ММА и ММА Pride.

Всего состоится 10 поединков, где столкнутся бойцы Беларуси, Азербайджана, Армении, Польши, России и других стран. В главном бою вечера на ринг выйдут белорус Максим Сподаренко и азербайджанец Рамал Асланов.

Максим Сподаренко, лучший кикбоксер Европы 2018 года WAKO:

Остались финальные аккорды до боя – это подводка веса. Это пока основное, что меня волнует. На бой уже давно настроены. Это большая ответственность, потому что я у себя дома, и это главный бой вечера. Соперник достаточно непростой, из Азербайджана. Я просто не имею права подвести наших земляков, наших зрителей. Одержать победу!

Помимо Сподаренко участие в турнире примут еще 10 белорусов. Единственная девушка в этой компании – Александра Ситникова. В соперницах у нее представительница Польши. Также белорусские болельщики увидят в деле братьев Долголевец. И для Михаила, и для Евгения этот старт станет дебютом в профессиональном спорте.