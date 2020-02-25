«Уже давно настроены». Как белорусские бойцы готовятся к турниру единоборств MGC: Live 2 Fight

Новости Беларуси. Белорусские бойцы завершают подготовку к турниру MGC: Live 2 Fight, сообщили в программе «СТВ-спорт». Это будет настоящий фестиваль единоборств: на ринге зрители увидят кикбоксинг, бокс, ММА и ММА Pride.
Новости Беларуси. Белорусские бойцы завершают подготовку к турниру MGC: Live 2 Fight, сообщили в программе «СТВ-спорт». Это будет настоящий фестиваль единоборств: на ринге зрители увидят кикбоксинг, бокс, ММА и ММА Pride.
Всего состоится 10 поединков, где столкнутся бойцы Беларуси, Азербайджана, Армении, Польши, России и других стран. В главном бою вечера на ринг выйдут белорус Максим Сподаренко и азербайджанец Рамал Асланов.
Максим Сподаренко, лучший кикбоксер Европы 2018 года WAKO:
Остались финальные аккорды до боя – это подводка веса. Это пока основное, что меня волнует. На бой уже давно настроены. Это большая ответственность, потому что я у себя дома, и это главный бой вечера. Соперник достаточно непростой, из Азербайджана. Я просто не имею права подвести наших земляков, наших зрителей. Одержать победу!
Помимо Сподаренко участие в турнире примут еще 10 белорусов. Единственная девушка в этой компании – Александра Ситникова. В соперницах у нее представительница Польши.
Также белорусские болельщики увидят в деле братьев Долголевец. И для Михаила, и для Евгения этот старт станет дебютом в профессиональном спорте.
Михаил Долголевец, участник Летних Олимпийских игр-2012:
Иногда хочется просто кушать, а иногда хочется кого-нибудь скушать. Все хорошо, пройдет все по плану. Последние килограммы остаются, подводимся, еще три дня. Все будет в порядке.
Формат проведения смешанного турнира для зрителей будет большим бонусом, потому что они смогут в одном месте, в одно время увидеть разные виды спорта. И адреналин, который они ощутят во время боев на мероприятии этом, будет колоссальным, я вам точно говорю!
Турнир MGC: Live 2 Fight пройдет 29 февраля на площадке «Falcon Club Арены».