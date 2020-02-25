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«Уже давно настроены». Как белорусские бойцы готовятся к турниру единоборств MGC: Live 2 Fight

25 февраля 2020 20:49
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Новости Беларуси. Белорусские бойцы завершают подготовку к турниру MGC: Live 2 Fight, сообщили в программе «СТВ-спорт». Это будет настоящий фестиваль единоборств: на ринге зрители увидят кикбоксинг, бокс, ММА и ММА Pride.

«Уже давно настроены». Как белорусские бойцы готовятся к турниру единоборств MGC: Live 2 Fight -1

Всего состоится 10 поединков, где столкнутся бойцы Беларуси, Азербайджана, Армении, Польши, России и других стран. В главном бою вечера на ринг выйдут белорус Максим Сподаренко и азербайджанец Рамал Асланов.

«Уже давно настроены». Как белорусские бойцы готовятся к турниру единоборств MGC: Live 2 Fight -4

Максим Сподаренко, лучший кикбоксер Европы 2018 года WAKO:
Остались финальные аккорды до боя – это подводка веса. Это пока основное, что меня волнует. На бой уже давно настроены. Это большая ответственность, потому что я у себя дома, и это главный бой вечера. Соперник достаточно непростой, из Азербайджана. Я просто не имею права подвести наших земляков, наших зрителей. Одержать победу!

«Уже давно настроены». Как белорусские бойцы готовятся к турниру единоборств MGC: Live 2 Fight -7

Помимо Сподаренко участие в турнире примут еще 10 белорусов. Единственная девушка в этой компании – Александра Ситникова. В соперницах у нее представительница Польши.

Также белорусские болельщики увидят в деле братьев Долголевец. И для Михаила, и для Евгения этот старт станет дебютом в профессиональном спорте.

«Уже давно настроены». Как белорусские бойцы готовятся к турниру единоборств MGC: Live 2 Fight -10

«Уже давно настроены». Как белорусские бойцы готовятся к турниру единоборств MGC: Live 2 Fight -12

Михаил Долголевец, участник Летних Олимпийских игр-2012:
Иногда хочется просто кушать, а иногда хочется кого-нибудь скушать. Все хорошо, пройдет все по плану. Последние килограммы остаются, подводимся, еще три дня. Все будет в порядке.

Формат проведения смешанного турнира для зрителей будет большим бонусом, потому что они смогут в одном месте, в одно время увидеть разные виды спорта. И адреналин, который они ощутят во время боев на мероприятии этом, будет колоссальным, я вам точно говорю!

Турнир MGC: Live 2 Fight пройдет 29 февраля на площадке «Falcon Club Арены».

# Борьба # Максим Сподаренко # Михаил Долголевец # Фотофакт

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