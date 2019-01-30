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БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков

30 января 2019 10:02
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Новости Беларуси. Чуть меньше двух недель под руководством нового главного тренера баскетбольных «Цмоков» Ростислава Вергуна уже позади, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -1

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -3

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -5

Решение о смене руководящего штаба было принято из-за низких показателей команды в этом сезоне. И это вполне объяснимо, ведь последнее место «драконов» в турнирной таблице Единой лиги ВТБ – достаточно веский повод для кардинальных изменений. И первые, кто заметил перемены – ярые болельщики «Цмоков».

Болельщики:

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -8


Мне нравится то, что играют все. Не то что, как, например, отсидел весь сезон на скамейке. Для чего такой игрок? Если он в составе команды, значит, должен играть.

Вот Вергун – молодец: он дает всем играть. Поэтому будем надеяться, что какие-то перемены обязательно дадут результат и «Цмокі» одержат третью победу.

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -11


Они позитивные. Не важно, что ребята сейчас проигрывают. Но дух команды всегда остается. Тренер тоже поддерживает всех.

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -13

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -15

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -17

Календарь регулярного чемпионата приготовил для нового тренера непростые испытания. Первым соперником были «Химки». Команда из Подмосковья располагается на третьем месте. Тот матч предсказуемо завершился победой россиян.

А 27 января нам и вовсе противостоял лидер чемпионата, практически бессменный победитель турнира – московский ЦСКА. Переоценить мощь соперника сложно, равно как и его объективное преимущество над «драконами».

Понятное дело, за такой короткий срок от нового главкома «Цмоков» вряд ли будут требовать сиюминутных изменений и результатов. Однако сами игроки признаются, что отличия в сравнении с работой прошлого тренерского штаба все-таки есть.

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -20

Виталий Лютыч, форвард БК «Цмокі»:
Сейчас мы немножечко перестраиваемся. Поменялась концепция нападения и защиты. С каждой тренировкой притираемся друг к другу, к новым взаимодействиям. Я надеюсь, что спустя некоторое время мы выйдем на пик и будем показывать лучший баскетбол в этом сезоне.

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -23

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -25

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -27

Игра против лидера чемпионата со старта складывалась не в пользу хозяев, уже к концу первой четверти – 7 очков пассива, а к большому перерыву отставание составляло 16 баллов. Обиднее всего, что «Цмоки не забрасывали свое: процент попадания в противостоянии с таким соперником можно считать катастрофическим.

Армейцы грамотно закрыли лидера минчан Дэвона Саддлера, как итог – к финальной сирене отрыв гостей вырос до 40 очков – 101 на 61 в пользу москвичей. Результат неутешительный, впрочем, другого никто не ожидал. Чувствуется, что подопечные Ростислава Вергуна действительно только начали привыкать к новой системе. Однако помимо тактической состаавляющей перемен стоит ждать и в психологии парней.

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -30

Ростислав Вергун, главный тренер БК «Цмокі»:
Найти характер. Не знаете, где он продается, характер мужской? Надо просто не бояться играть, пытаться быть чуткими. В каждом единоборстве показывать свой максимум, не пятиться назад. Если люди не верят сами в себя, мне кажется, на этом уровне делать нечего.

У меня есть свое видение. Я думаю, что скоро мы начнем что-то делать.

Что же, как же закончится сезон для баскетбольных «Цмоков» под руководством Ростислава Вергуна – покажет время.

БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков -33

# Баскетбол # Виталий Лютыч # Ростислав Вергун # Фотофакт

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