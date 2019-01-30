БК «Цмокі» две недели под руководством нового тренера. Что изменилось – мнения болельщиков

Новости Беларуси. Чуть меньше двух недель под руководством нового главного тренера баскетбольных «Цмоков» Ростислава Вергуна уже позади, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Решение о смене руководящего штаба было принято из-за низких показателей команды в этом сезоне. И это вполне объяснимо, ведь последнее место «драконов» в турнирной таблице Единой лиги ВТБ – достаточно веский повод для кардинальных изменений. И первые, кто заметил перемены – ярые болельщики «Цмоков». Болельщики:



Мне нравится то, что играют все. Не то что, как, например, отсидел весь сезон на скамейке. Для чего такой игрок? Если он в составе команды, значит, должен играть.

Вот Вергун – молодец: он дает всем играть. Поэтому будем надеяться, что какие-то перемены обязательно дадут результат и «Цмокі» одержат третью победу.



Они позитивные. Не важно, что ребята сейчас проигрывают. Но дух команды всегда остается. Тренер тоже поддерживает всех.

Календарь регулярного чемпионата приготовил для нового тренера непростые испытания. Первым соперником были «Химки». Команда из Подмосковья располагается на третьем месте. Тот матч предсказуемо завершился победой россиян. А 27 января нам и вовсе противостоял лидер чемпионата, практически бессменный победитель турнира – московский ЦСКА. Переоценить мощь соперника сложно, равно как и его объективное преимущество над «драконами». Понятное дело, за такой короткий срок от нового главкома «Цмоков» вряд ли будут требовать сиюминутных изменений и результатов. Однако сами игроки признаются, что отличия в сравнении с работой прошлого тренерского штаба все-таки есть.

Виталий Лютыч, форвард БК «Цмокі»:

Сейчас мы немножечко перестраиваемся. Поменялась концепция нападения и защиты. С каждой тренировкой притираемся друг к другу, к новым взаимодействиям. Я надеюсь, что спустя некоторое время мы выйдем на пик и будем показывать лучший баскетбол в этом сезоне.

Игра против лидера чемпионата со старта складывалась не в пользу хозяев, уже к концу первой четверти – 7 очков пассива, а к большому перерыву отставание составляло 16 баллов. Обиднее всего, что «Цмоки не забрасывали свое: процент попадания в противостоянии с таким соперником можно считать катастрофическим. Армейцы грамотно закрыли лидера минчан Дэвона Саддлера, как итог – к финальной сирене отрыв гостей вырос до 40 очков – 101 на 61 в пользу москвичей. Результат неутешительный, впрочем, другого никто не ожидал. Чувствуется, что подопечные Ростислава Вергуна действительно только начали привыкать к новой системе. Однако помимо тактической состаавляющей перемен стоит ждать и в психологии парней.