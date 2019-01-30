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Виктория Азаренко планирует сыграть за сборную Беларуси в Кубке Федерации: «Буду очень рада снова находиться в команде»

30 января 2019 09:35
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Теннисистка Виктория Азаренко планирует принять участие в матче Беларусь – Германия в рамках Кубка Федерации.

Об этом спортсменка сообщила в эксклюзивном интервью TENNIS.BY, где рассказала не только об этом турнире, но и о будущем визите в белорусскую столицу.

Виктория Азаренко с победы стартовала на турнире категории «Премьер» в Санкт-Петербурге и обыграла россиянку Маргариту Гаспарян. Следующей соперницей белоруски станет вторая ракетка мира Петра Квитова.

О предстоящем матче Виктория Азаренко сказала, что он будет непростым. «Для меня сейчас не важно, кто соперница, важно – играть матчи. Для меня сейчас самый главный соперник – я». Виктория хочет помогать себе прогрессировать и находить выходы из разных ситуаций.

Виктория Азаренко планирует сыграть за сборную Беларуси в Кубке Федерации: «Буду очень рада снова находиться в команде»-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ПрессСлужба БелТеннис»

По словам теннисистки, ей всегда приятно играть перед публикой, которая ее поддерживает. «Для меня сыграть в Беларуси была бы мечта, которая пока еще не осуществилась, но, надеюсь, в ближайшем будущем это будет возможным. Мы не только спортсмены, но и своего рода артисты, поэтому публика для меня очень важна».

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9-10 февраля сборная Беларуси сыграет выездной матч первого раунда Мировой группы Кубка Федерации против Германии.  Игры состоятся в городе Брауншвейг.

Виктория Азаренко рассказала, что планирует принять участие в матчах.

Виктория Азаренко:
Да, я планирую принять участие. Я не знаю, поставят меня играть или нет. Я очень рада, что у нас сейчас девочки так поднялись в рейтинге и показывают хорошие результаты. Буду очень рада снова находиться в команде.

Также спортсменка прокомментировала попадание соотечественницы Арины Соболенко в топ-10 мирового рейтинга. Сама Виктория – экс-первая ракетка мира. По словам спортсменки, это очень хорошо, потому что создается полезная соревновательная атмосфера в команде и это мотивирует двигаться вперед. Также Азаренко отметила, что в сотке сильнейших – четверо белорусок.

«Я думаю, это очень высокое достижение. Я надеюсь, это только начало для белорусского тенниса. Надеюсь, ребята тоже подтянутся. У нас поднялся уровень инфраструктуры, где можно тренироваться, надеюсь, что больше детей будет заниматься, юниоров. Очень рада прогрессу на самом деле».

Виктория Азаренко планирует сыграть за сборную Беларуси в Кубке Федерации: «Буду очень рада снова находиться в команде»-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ПрессСлужба БелТеннис»

Теннисистка рассказала, что после турнира в Санкт-Петербурге планирует приехать в Минск хотя бы на несколько дней.

Виктория Азаренко:
Несколько последних лет были для меня очень тяжелыми. Но когда я вернусь, я обязательно хочу встретиться с болельщиками и провести какие-нибудь турниры или кэмпы для детей. Надеюсь, скоро и  Лео будет участвовать. Я буду очень рада, если у меня получится это сделать. Я об этом не забываю, просто сложилась тяжелая ситуация. Надеюсь, что скоро будет все по-другому.  

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# Теннис # Виктория Азаренко

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