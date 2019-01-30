Виктория Азаренко планирует сыграть за сборную Беларуси в Кубке Федерации: «Буду очень рада снова находиться в команде»

Теннисистка Виктория Азаренко планирует принять участие в матче Беларусь – Германия в рамках Кубка Федерации. Об этом спортсменка сообщила в эксклюзивном интервью TENNIS.BY, где рассказала не только об этом турнире, но и о будущем визите в белорусскую столицу. Виктория Азаренко с победы стартовала на турнире категории «Премьер» в Санкт-Петербурге и обыграла россиянку Маргариту Гаспарян. Следующей соперницей белоруски станет вторая ракетка мира Петра Квитова. О предстоящем матче Виктория Азаренко сказала, что он будет непростым. «Для меня сейчас не важно, кто соперница, важно – играть матчи. Для меня сейчас самый главный соперник – я». Виктория хочет помогать себе прогрессировать и находить выходы из разных ситуаций.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ПрессСлужба БелТеннис»

По словам теннисистки, ей всегда приятно играть перед публикой, которая ее поддерживает. «Для меня сыграть в Беларуси была бы мечта, которая пока еще не осуществилась, но, надеюсь, в ближайшем будущем это будет возможным. Мы не только спортсмены, но и своего рода артисты, поэтому публика для меня очень важна». Виктория Азаренко показала усердную подготовку к новому сезону: видеофакт (смотрите здесь). 9-10 февраля сборная Беларуси сыграет выездной матч первого раунда Мировой группы Кубка Федерации против Германии. Игры состоятся в городе Брауншвейг. Виктория Азаренко рассказала, что планирует принять участие в матчах. Виктория Азаренко:

Да, я планирую принять участие. Я не знаю, поставят меня играть или нет. Я очень рада, что у нас сейчас девочки так поднялись в рейтинге и показывают хорошие результаты. Буду очень рада снова находиться в команде. Также спортсменка прокомментировала попадание соотечественницы Арины Соболенко в топ-10 мирового рейтинга. Сама Виктория – экс-первая ракетка мира. По словам спортсменки, это очень хорошо, потому что создается полезная соревновательная атмосфера в команде и это мотивирует двигаться вперед. Также Азаренко отметила, что в сотке сильнейших – четверо белорусок. «Я думаю, это очень высокое достижение. Я надеюсь, это только начало для белорусского тенниса. Надеюсь, ребята тоже подтянутся. У нас поднялся уровень инфраструктуры, где можно тренироваться, надеюсь, что больше детей будет заниматься, юниоров. Очень рада прогрессу на самом деле».

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «ПрессСлужба БелТеннис»