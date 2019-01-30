«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска

Новости Беларуси. Ученики 30-й столичной гимназии получили в подарок 25 современных комплектов беговых лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подарками ребят навестили представители Белорусской федерации лыжных гонок.

Благодаря новому инвентарю, ребята смогут почувствовать себя настоящими лыжниками и ощутить всю прелесть от катания. А современные ботинки не дадут замерзнуть даже в самые сильные морозы.

Даниил Басков, учащийся гимназии № 30 Минска:

Хочу сказать огромное спасибо за такой вклад за развитие нашей молодежи в плане спорта.

Эти лыжные комплекты, я уверен, помогут нам достигать каких-то результатов и, возможно, занимать какие-то призовые места.