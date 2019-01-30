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«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска

30 января 2019 14:23
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Новости Беларуси. Ученики 30-й столичной гимназии получили в подарок 25 современных комплектов беговых лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подарками ребят навестили представители Белорусской федерации лыжных гонок.

«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска-1

«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска-3

«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска-5

Благодаря новому инвентарю, ребята смогут почувствовать себя настоящими лыжниками и ощутить всю прелесть от катания. А современные ботинки не дадут замерзнуть даже в самые сильные морозы.

«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска-8

Даниил Басков, учащийся гимназии № 30 Минска:
Хочу сказать огромное спасибо за такой вклад за развитие нашей молодежи в плане спорта.

Эти лыжные комплекты, я уверен, помогут нам достигать каких-то результатов и, возможно, занимать какие-то призовые места.

«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска-11

Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации лыжных гонок:
Начну с нашей национальной команды, поскольку я за нее отвечаю перед Президентом. Мы ее сейчас переформатировали. Мы практически исключили участие легионеров из других стран. Сделали вывод, что, наверное, это не очень себя оправдывает. Надо делать акцент на своих ребят, на своих девочек, на белорусов – они более мотивированы.

«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска-14

Спортивному проекту уже пять лет. Подарки от Белорусской федерации лыжных гонок каждый год получают десятки школ и гимназий.

«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска-17

«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска-19

# Зимние виды спорта # Александр Конюк # Фотофакт

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