«Делать акцент на своих ребят». Белорусская федерация лыжных гонок презентовала комплекты лыж 30-й гимназии Минска

Новости Беларуси. Ученики 30-й столичной гимназии получили в подарок 25 современных комплектов беговых лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подарками ребят навестили представители Белорусской федерации лыжных гонок.
Новости Беларуси. Ученики 30-й столичной гимназии получили в подарок 25 современных комплектов беговых лыж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подарками ребят навестили представители Белорусской федерации лыжных гонок.
Благодаря новому инвентарю, ребята смогут почувствовать себя настоящими лыжниками и ощутить всю прелесть от катания. А современные ботинки не дадут замерзнуть даже в самые сильные морозы.
Даниил Басков, учащийся гимназии № 30 Минска:
Хочу сказать огромное спасибо за такой вклад за развитие нашей молодежи в плане спорта.
Эти лыжные комплекты, я уверен, помогут нам достигать каких-то результатов и, возможно, занимать какие-то призовые места.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации лыжных гонок:
Начну с нашей национальной команды, поскольку я за нее отвечаю перед Президентом. Мы ее сейчас переформатировали. Мы практически исключили участие легионеров из других стран. Сделали вывод, что, наверное, это не очень себя оправдывает. Надо делать акцент на своих ребят, на своих девочек, на белорусов – они более мотивированы.
Спортивному проекту уже пять лет. Подарки от Белорусской федерации лыжных гонок каждый год получают десятки школ и гимназий.