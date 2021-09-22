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Кто на первом месте? Forbes составил список самых высокооплачиваемых футболистов

22 сентября 2021 15:29
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Американское издание Forbes составило список самых высокооплачиваемых футболистов. Лидером стал нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Последние три года первым в рейтинге был Лионель Месси. В 2021 году всем известный футболист спустился на одну строчку. Замыкает тройку лидеров форвард «ПСЖ» Неймар.

Кто на первом месте? Forbes составил список самых высокооплачиваемых футболистов-1

По данным издания, Роналду в сезоне 2021/22 заработает около 125 миллионов долларов – это примерно 313 миллионов и 125 тысяч белорусских рублей. В эту сумму входит большая часть его зарплаты и реклама.

Кто на первом месте? Forbes составил список самых высокооплачиваемых футболистов-4

Напомним, Роналду перешел из «Ювентус» в «Манчестер Юнайтед» в августе. В прошлом сезоне 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром серии А и чемпионата Европы.

# Футбол # Криштиану Роналду # Лионель Месси # Неймар # Фотофакт

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