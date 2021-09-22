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Два белорусских хоккеиста вызваны в основной кэмп клубов НХЛ

22 сентября 2021 15:23
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Новости Беларуси. Белорусский нападающий Алексей Протас после участия в лагере новичков вызван в основной кэмп клубов НХЛ, куда приглашены 54 хоккеиста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Два белорусских хоккеиста вызваны в основной кэмп клубов НХЛ-1

Протас приступит к предсезонной подготовке с первым составом «Вашингтона». Тренировки начнутся уже 23 сентября, а первый выставочный матч пройдет 26 сентября в игре с «Бостоном». Еще один белорусский нападающий Евгений Оксентюк вызван в основной кэмп «Далласа».

Два белорусских хоккеиста вызваны в основной кэмп клубов НХЛ-4

Всего в тренировочном лагере примет участие 61 игрок. Занятия стартуют также 23 сентября и будут проходить в закрытом для публики режиме до 9 октября.

# Хоккей Беларуси # Евгений Оксентюк # Алексей Протас # Фотофакт

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