Два белорусских хоккеиста вызваны в основной кэмп клубов НХЛ

Новости Беларуси. Белорусский нападающий Алексей Протас после участия в лагере новичков вызван в основной кэмп клубов НХЛ, куда приглашены 54 хоккеиста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протас приступит к предсезонной подготовке с первым составом «Вашингтона». Тренировки начнутся уже 23 сентября, а первый выставочный матч пройдет 26 сентября в игре с «Бостоном». Еще один белорусский нападающий Евгений Оксентюк вызван в основной кэмп «Далласа».