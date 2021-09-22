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Динара Алимбекова на чемпионате Беларуси по летнему биатлону: «Хочется быстрее пробежать эти гонки и отдохнуть»

22 сентября 2021 15:19
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по летнему биатлону стартовал в «Раубичах», где принимают участие около 100 стреляющих лыжников, включая всех сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Динара Алимбекова на чемпионате Беларуси по летнему биатлону: «Хочется быстрее пробежать эти гонки и отдохнуть»-1

В программе первого соревновательного дня и у женщин, и у мужчин значился спринт. Еще четыре комплекта наград разыграли юниоры и юноши.

Динара Алимбекова на чемпионате Беларуси по летнему биатлону: «Хочется быстрее пробежать эти гонки и отдохнуть»-4

На дистанции 7,5 километра пальма первенства досталась финской спортсменке. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова, которая уступила победительнице 4,03 секунды, а также допустила два промаха на втором огневом рубеже ­стоя. А вот Ирина Кривко (теперь Лещенко) хоть и финишировала с третьим показателем – ­26 секунд, зато блестяще отстреляла –­ по нолям.

Динара Алимбекова на чемпионате Беларуси по летнему биатлону: «Хочется быстрее пробежать эти гонки и отдохнуть»-7

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка:
Чемпионат Беларуси ­– это всегда такое подведение итогов летней подготовки. Самочувствие? Не сказать, что очень хорошее, ­уже такая усталость накопилась за сборы, поэтому хочется быстрее пробежать эти гонки и отдохнуть. Очень хочется уже скорее приступить к сезону, лето, конечно, сложно дается мне. Я буду выходить на каждую гонку и бороться за медаль. Я про Олимпиаду.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Ирина Лещенко # Фотофакт

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