Динара Алимбекова на чемпионате Беларуси по летнему биатлону: «Хочется быстрее пробежать эти гонки и отдохнуть»

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по летнему биатлону стартовал в «Раубичах», где принимают участие около 100 стреляющих лыжников, включая всех сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе первого соревновательного дня и у женщин, и у мужчин значился спринт. Еще четыре комплекта наград разыграли юниоры и юноши.

На дистанции 7,5 километра пальма первенства досталась финской спортсменке. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова, которая уступила победительнице 4,03 секунды, а также допустила два промаха на втором огневом рубеже ­стоя. А вот Ирина Кривко (теперь Лещенко) хоть и финишировала с третьим показателем – ­26 секунд, зато блестяще отстреляла –­ по нолям.