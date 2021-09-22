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Илья Ивашко победил в 1/8 финала турнира в Нур-Султане. Белорусский теннисист обыграл казаха Тимофея Скатова

22 сентября 2021 10:34
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко успешно выступает на турнире в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко победил в 1/8 финала турнира в Нур-Султане. Белорусский теннисист обыграл казаха Тимофея Скатова-1

В 1/8 финала наш спортсмен, 52-я позиция рейтинга АТP, в двух сетах обыграл 280-ю ракетку, казаха Тимофея Скатова – 6:2, 6:3. Игра проходила на хардовом покрытии и длилась 1 час 25 минут. Напомним, в матче первого круга Ивашко обыграл шведа Элиаса Имера, 169-ю позицию рейтинга – 6:2, 6:4.

Илья Ивашко победил в 1/8 финала турнира в Нур-Султане. Белорусский теннисист обыграл казаха Тимофея Скатова-4

Еще один белорус, Егор Герасимов (97-й в рейтинге), также успешно стартовал на турнире. В первом круге наш соотечественник в двух сетах обыграл француза Бенуа Пэра – 7:5, 6:4. Турнир в Нур-Султане завершится 26 сентября.

# Теннис # Илья Ивашко # Тимофей Скатов # Элиас Имер # Егор Герасимов # Бенуа Пэр # Фотофакт

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