Илья Ивашко победил в 1/8 финала турнира в Нур-Султане. Белорусский теннисист обыграл казаха Тимофея Скатова

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Илья Ивашко успешно выступает на турнире в Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/8 финала наш спортсмен, 52-я позиция рейтинга АТP, в двух сетах обыграл 280-ю ракетку, казаха Тимофея Скатова – 6:2, 6:3. Игра проходила на хардовом покрытии и длилась 1 час 25 минут. Напомним, в матче первого круга Ивашко обыграл шведа Элиаса Имера, 169-ю позицию рейтинга – 6:2, 6:4.