Корреспонденты СТВ подсчитали, в какую сумму обойдутся сутки жизни в Минске иностранному туристу во время чемпионата мира по хоккею

Новости Беларуси. Всего 200 дней остается до чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Минске. На неделе ход подготовки столицы к спортивному форуму был в центре внимания президента.

Праздник хоккея планируют провести по самому высокому разряду. Подсчитано: столица примет 2 тысячи одних только участников соревнований, а гостей может приехать несколько сотен тысяч. Что и говорить, серьезная проверка для 2-миллионного города.

Именно этот чемпионат мира во многом уникален. Ну, например, билеты будут на треть дешевле, чем сложившаяся цена на таких первенствах. Пропуск на трибуну одновременно станет и визой в страну. Есть много других чисто белорусских ноу-хау.

Журналисты называют их «белорусский десант». Грабовский, Коробов, братья Костицыны – хоккеисты экстра-класса. Должно случиться что-то невероятное, чтобы мы не увидели их в составе сборной на домашнем чемпионате мира. Кто еще?

В начале сезона функционеры решили «подтянуть» уровень местных талантов и ввели в единственном нашем клубе – представителе в КХЛ – формулу «6+1». Это значит, что в минском «Динамо» теперь могут играть только шесть легионеров и один вратарь-иностранец. Хотя в результате клуб показателями не блещет, но расчет на мировой форум, да и на будущее нашего хоккея, верный, говорят эксперты.

Вячеслав Федоренков, хоккейный обозреватель:

Это единственный путь, который может спасти наш хоккей. Даже единственный клуб в КХЛ минское «Динамо» может исчезнуть. Дай ему бог сто лет здоровья, но вот так вот: деньги кончились – нет клуба. А сборная, пока страна у нас существует, она будет существовать.

Большие надежды связаны и с новоиспеченными белорусами: пару лет назад второе гражданство получили канадцы Кевин Лаланд и Джефф Платт.

Джефф Платт, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Вот мой паспорт, паспорт гражданина Республики Беларусь, мой второй паспорт. Наверное, первым сильным впечатлением было страстное увлечение фанатов тем фактом, что я играю за эту страну. Потом я вложил много усилий в то, чтобы получить гражданство, и я его получил. Я с удовольствием буду выступать за Беларусь на чемпионате мира по хоккею.

С такой игрой место в сборной, можно сказать, у Платта в кармане. Поэтому надо быть готовым ко всему.

Джефф Платт:

Мы беларусы, мірныя людзі, сэрцам адданыя роднай зямлі…

В общем, есть надежда на высокий результат, но увлекаться с ассимиляцией все-таки не рекомендуется.

Вячеслав Федоренков:

Ставить этот процесс на конвейер натурализации – это уничтожение своей школы отечественной, это роспись в том, что мы ничего собой не представляем как хоккейная школа. Это уже не национальная сборная Беларуси, это, ну, клуб. Я буду рад, если они будут полезны оба для нашей национальной дружины, но все-таки я бы не хотел, чтобы этот процесс ставился бы на какие-либо рельсы.

Всего на место в национальной команде 57 кандидатур. Почти половина из них играет в Беларуси, где хоккейные страсти в последнее время вышли и за пределы ледовых арен. На уровне клубов - много вопросов. О них напомнил президент: надо научиться рационально использовать деньги не в ущерб результату.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хочу еще раз обратить ваше внимание на нормализацию ситуации в КХЛовской команде «Динамо-Минск», финансирование, если нужно. Нам нужна игра, Евгений Николаевич. Нам нужна игра, а не барахтанье по волнам: там выиграли, там проиграли, там крылья опустили. Противно смотреть иногда на некоторые игры. Поэтому Вы, пожалуйста, работаете с этой командой. Не только с тренерами, но и с игроками. Будем смотреть-смотреть на эту игру. И по клубам в целом.

Я больше предупреждать тройку не намерен и ответственных людей. У нас сегодня руководители клубов получают в три раза больше премьер-министра заработную плату, я уже не говорю о министрах. Поэтому приведите все в соответствие. Пусть команды обеспечат.

Главная тема разговора – подготовка к чемпионату мира. Право его провести Беларусь завоевала в 2009 году. Получить подобные соревнования для любой страны очень престижно. А принять сразу такое количество гостей – серьезная проверка для столицы.

Александр Лукашенко:

Чемпионат мира – это не просто спортивное событие. Это тот момент, когда мы страну выставим напоказ всему миру. И какова будет эта страна, такое и мнение сложится у всего мира.

Это и серьезное экономическое мероприятие. Это не то, что мы сегодня вложили деньги, и они ушли прахом или утонули в болоте. Это мероприятие должно принести серьезную финансовую отдачу. Поэтому чемпионат мира 14-го года – это серьезная проверка и экзамен для всех структур.

Один из важнейших моментов – экономика форума. От продажи 700 тысяч билетов планируют выручить больше 11 млн евро. Это плюс в графу «прямой» эффективности.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Рассчитываем, что будет не только прямая эффективность, то есть там билеты там какие-то, но и косвенная.

Александр Лукашенко:

Ну, я про это и говорю.

Михаил Мясникович:

Да. Потому что, значит, и заполнение гостиниц, и большое количество мест общественного питания, развлечений и так далее. То есть мы все это оговорили.

В мае в Минск приедут около 100 тысяч туристов. Мы решили посчитать, в какую сумму примерно обойдутся сутки жизни в белорусской столице. Для начала давайте зайдем в кафе.

Это место прямо у вокзала открылось совсем недавно. Сегодня – одно из самых «ходовых» иностранного туриста. Отличается национальным интерьером и огромным разнообразием белорусской кухни. Только драников – больше десяти видов. И предложить их здесь могут на французском и английском. Комплексный обед в этом кафе обойдется в 60 тысяч рублей. Но это только в определенное время днем.

Ольга Лачева, официант:

Средний чек – до 200 тысяч белорусских рублей.

Белорусский чемпионат мира во многом уникален: например, по сравнению с предыдущими форумами, билет на матч будет на треть дешевле. Самое дорогое место на игру квалификационного турнира обойдется в 50 евро. «Проходка» на финальные баталии – до 400. В четверг была зафиксирована покупка 30-тысячного билета. К слову, возможностью приобрести абонемент на несколько матчей через Интернет активно пользуются иностранцы. На время чемпионата мира для них билет будет являться и визой в Беларусь.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Официальных лиц, то есть аккредитованных Международной федерацией хоккея, будут пропускать через границу, сверяя их фамилии со сведениями, представленными дирекцией. У туристов будут сверять номер билета на матч со сведениями о проданных билетах, представленных пограничному ведомству билетным оператором.

Пакет дополнительных опций билета еще больше планируют расширить транспортники. Уже разработаны 12 специальных маршрутов, которые на время чемпионата мира свяжут вокзалы, основные места проживания гостей и сами арены.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Право бесплатного проезда официальным лицам и лицам, имеющим аккредитацию, будет предоставлено – это уже решен вопрос. Скорее всего, для зрителей и болельщиков, у которых будет билет на матч, значит, стоимость проезда как бы будет включена в стоимость билета.

В то же время на совещании прозвучали моменты, на которые надо обратить дополнительное внимание: модернизация терминала национального аэропорта, контроль своевременной сдачи новых гостиниц и, конечно, готовность площадок для ледовых баталий. Как известно, чемпионат будут принимать два комплекса: «Минск-Арена» вместимостью 15 тысяч зрителей и «Чижовка-Арена», рассчитанная на 9,5 тысяч мест. На первой состоятся самые важные игры «плэй-офф» и финал.

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Дирекция совместно с администрацией «Минск-Арены» согласовала все технические требования по проведению собственно матчей чемпионата. И по мнению экспертов, зарубежных экспертов, «Минск-Арена» соответствует самым высоким стандартам.

«Чижовка-Арену» обещали сдать «под ключ» к 7 ноября. Сроки торжественного открытия переносили уже трижды. Проблемы возникли из-за недоработок на уровне проектно-сметной документации. В итоге, основная ледовая площадка здесь будет полностью готова только к декабрю.

Николай Ладутько, председатель Мингориспокома:

В первый пусковой комплекс мы введем многофункциональный зал, малую арену и вставку общего назначения и с таким расчетом, что мы 15 декабря в полном объеме введем в эксплуатацию.

Александр Лукашенко:

Разве там делили на пусковые комплексы это все, когда 10 раз переносили сроки? Я Вам поручил какого числа ввести «Чижовку»?

Николай Ладутько:

7 ноября.

Александр Лукашенко:

В полном объеме?

Николай Ладутько:

В полном.

Александр Лукашенко:

А про какие Вы мне говорите пусковые комплексы? Ну, это Ваше право: Вы можете пускать по трем, по пяти комплексам, но к 7 ноября мы должны были оттуда уйти.

Интерес к чемпионату постоянно растет. В столицу за репортажами уже приезжали журналисты из Дании, Финляндии, Швеции, Японии. К слову, иностранным СМИ не потребуется аккредитация МИД Беларуси для работы на самом форуме. Это предусмотрено указом Президента. Еще на время чемпионата будет действовать меморандум о тарифах в минских гостиницах. Проще говоря, стоимость проживания заморозят на уровне начала года.

Ирина Михайлова, старший администратор гостиницы:

Стоимость такого номера для болельщиков будет 116 долларов. Сюда входит проживание и два завтрака.

Даже без учета сувениров всего за сутки турист будет тратить в Беларуси 145 долларов. Выгодное дело, но для того, чтобы прибыль была существенной, нужна серьезная пиар-кампания. В особенности – за рубежом, особо подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко:

Михаил Владимирович, на рекламу надо обратить особое внимание. Мы же все хотим, чтобы приехали люди, привезли деньги, прямо говоря. Так? Чтобы окупилось это мероприятие.

Все, конечно же, ждут успешного выступления белорусских хоккеистов. Перед которыми стоит, по мнению экспертов, вполне выполнимая задача – дойти до четвертьфинала.

Александр Лукашенко:

Чемпионат мира – это, прежде всего, для белорусов. Это белорусы заслужили этот чемпионат мира. И все будет зависеть от того, как будет выступать белорусская команда. Поэтому, если у Вас 50 отобранных человек, которые могут играть на этом уровне, ну, я думаю, 25 Вы найдете. Или сколько Вам там, 30 надо? Ну, 25 человек, пожалуйста, найдите самых-самых-самых, проведите отбор, проведите игры контрольные для того, чтобы накатать команду.

До чемпионата мира осталось всего двести дней. За это время вполне возможно устранить все недостатки и сделать так, чтобы слоган «Вместе мы – праздник», действительно, объединил гостей, и, конечно, самих хозяев турнира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.