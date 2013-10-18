Скульптор из Брестской области создал трёхметрового зубра Волота весом более 350 кг – символ чемпионата мира по хоккею-2014

Новости Беларуси. А вот берёзовский художник и скульптор решил внести свой вклад в подготовку к чемпионату мира по хоккею. Он создал талисман – зубра Волота. Рост великана – три метра, вес – более 350 кг.

Пока символ грядущих соревнований «получил прописку» в квартире создателя. Но автор надеется, что скульптуре найдётся более достойное применение.

Владимир Найбич, скульптор:

Самое трудное – это было сделать морду зубра. Внутри тоже пена, сверху силикон, рога из культурной, пластика. А это овчина.

Зубр Волот, официальный символ предстоящего чемпионата мира по хоккею, в версии берёзовского художника Владимира Найбича, поражает масштабами. 3-метровая фигура выполнена из металлического каркаса, строительной пены и силикона. Форма, экипировка – у Волота всё, как у настоящего хоккеиста. Правда, из-за его исполинских размеров кое-что пришлось доработать: стандартная клюшка оказалась коротковата, а коньки, к слову, самого большого 46 размера, и вовсе не выдержали вес спортсмена-великана.

Владимир Найбич:

Не выдержали коньки, поломались. Я прихожу, Волат лежит на земле. Я взял всё переделал, всё переварил, сделал всё металлическое.

Эксклюзивные на Волоте не только коньки. Форму для зубра-хоккеиста шили тоже на заказ. 10 метров ткани и почти десяток примерок: пошив костюма для клиента с такой богатырской статью – нелёгкое дело даже для профессионала.

Галина Цуркан, дизайнер:

Он ведь 3 метра высотой, а меня всего 1,5 метра. Представляете, как это залезть его померить. Мне принесли стол, поставили, я на стол вскарабкалась, взяла сантиметр, начала мерить.

Я добавила полоску зелёную и белую в цвет флага, для того чтобы немножко разбить этот красный, украсить, добавить колорит белорусский.

На все работы по созданию скульптуры и образа ушло почти полгода: мощную фигуру Волот обрёл в мастерской, мерки для пошива формы снимали на улице, а «прописался» зубр в доме своего создателя.

Татьяна Найбич, супруга скульптора:

Первую неделю мы его, конечно, так немножко, вечером особенно, когда идёшь с кухни или «c умывальника», а света нет – дёргались. Ну, а потом, потихонечку мы привыкли. Теперь он уже у нас как член семьи. Придём, погладим, говорим: «Ну, как ты тут, наш хороший?»

Несмотря на то, что зубр удачно вписался в интерьер, заветная мечта его создателя – отправить Волота в Минск выполнять своё главное предназначение – встречать гостей чемпионата мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.