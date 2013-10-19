200 дней до Чемпионата мира по хоккею. Где будут жить и играть лучшие хоккеисты планеты и готов ли Минск к турниру?

Еще один шанс заявить о себе появился у Беларуси в связи в Чемпионатом мира по хоккею в 2014 году. Президент Лукашенко на минувшей неделе так и сказал: «Чемпионат мира – это не просто спортивное событие. Это тот момент, когда мы выставим страну напоказ всему миру!». Вы же понимаете, почему так активничают страны и даже подкупить пытаются членов Международного олимпийского комитета (!) в борьбе за право проведения Олимпийских игр. То же самое с чемпионатами мира по футболу, по хоккею. Ведь, кроме сиюминутной финансовой выгоды, - это еще и демонстрация страны серьезным инвесторам, туристам, это политическая реклама, наконец!

А вот для Беларуси важно уже то, что мир узнает, наконец, где находится страна. До сих пор ведь объясняем иностранцам на пальцах или на ладошке, что между Россией и Германией находится Беларусь, хотя есть разные варианты: иногда говорят - между Россией и Великобританией. Самый простой – между Россией и Польшей. Но, например, в Латинской Америке или Юго-Восточной Азии (там, где Беларусь ищет новые рынки) о существовании Польши тоже мало кто подозревает.

Итак, чем Беларусь удивит гостей Чемпионата мира по хоккею, что подаст на стол и как прокатит с ветерком, узнавала наш корреспондент Илона Волынец.

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«Не успели опомниться, как напротив дома вырос дворец» – удивляется Валентина Григорьевна. Пенсионерка живет как раз через дорогу от комплекса «Чижовка-Арена». Строительство контролирует лично, с балкона своей квартиры.

Валентина Рожкова, пенсионерка:

Сначала были котлованы. Машины, песка много, но потихоньку-потихоньку и, между прочим, очень быстро эта стройка начала двигаться. И практически все окончено.

Вид из окна, скорее, напоминает огромный муравейник. На площадке трудятся свыше полутора тысяч человек. Возведение ледового комплекса началось еще в 2009 году. Сроки строительства переносили неоднократно, что вызвало и острую критику Президента. Спортивный форум должен пройти на самом высоком уровне – заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам подготовки и проведения в Минске Чемпионата мира по хоккею.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это не просто спортивное событие. Это тот момент, когда мы выставим страну напоказ всему миру. И какой будет эта страна, такое и мнение сложится у всего мира. Это и серьезное экономическое мероприятие, это не то, что мы сегодня вложили деньги и они ушли прахом или утонули в болоте. Это мероприятие должно принести серьезную финансовую отдачу. Поэтому Чемпионат мира 2014 года – это серьезная проверка и экзамен для всех структур.

Основное, вроде бы, уже сделано, но не менее особое внимание надо уделить вопросам, по которым у нас имеются недоработки или определенные сомнения.

Чемпионат мира по хоккею примут два крупнейших ледовых комплекса страны – «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена». Всего они способны вместить до 25 тысяч зрителей. «Чижовка-Арену» обещали ввести в эксплуатацию к седьмому ноября. Сложности возникли с проектно-сметной документацией. В итоге полностью работы завершат к середине декабря.

Федор Шарков, исполняющий обязанности руководителя строительства спортивно-развлекательного комплекса «Чижовка-Арена»:

На данный момент мы выполняем подготовительные работы по монтажу ледового поля. Наша основная задача – залить лед, проверить систему обеспечения этого процесса и выполнить пуско-наладочные работы.

За ходом подготовки к чемпионату следят и сами участники мирового первенства. К примеру, разведать обстановку, выбрать гостиницу для своей команды приехал Шон Симпсон – главный тренер сборной Швейцарии.

Шон Симпсон, главный тренер сборной Швейцарии по хоккею:

Мы заранее приехали, чтобы оценить ледовую площадку, посмотреть, где будем жить. Мы серьезно относимся к мировому первенству.

Кстати, здорово, что чемпионат мира будет проходить именно в Минске. Уверен, что и соревнования пройдут на самом высоком уровне.

Активно продаются и билеты. Уже реализовано несколько тысяч. Кстати, билет на время чемпионата мира для иностранцев станет пропуском в Беларусь. Виза не понадобится. Не потребуется аккредитация белорусского МИДа и зарубежным журналистам. Для удобства гостей разработали разные виды турпакетов: от группового тура до VIP. Что называется «all inclusive». Туристу не придется решать организационные вопросы. Билеты на матч, проживание, питание и даже проездной на все виды транспорта будут включены в стоимость путевки.

Ольга Горбачевская, начальник отдела корпоративного и событийного туризма туристической компании:

Этот проездной позволит болельщикам не только ездить на всех видах общественного транспорта, но и оставить себе на память о пребывании в нашей столице.

На память о турнире и, конечно, о Беларуси туристы увезут не только цветной проездной. На любой вкус и кошелек – сувениры. Товары с логотипом первенства выпускают более 100 отечественных предприятий. Магниты, шкатулки, кружки, тарелки, канцелярские товары, майки, рубашки и даже галстуки с вышивкой. С плакатов, открыток и календариков улыбается символ чемпионата – Зубрик.

Дарья Лыко, товаровед:

Наибольшим спросом сейчас пользуются значки, магниты, кружки, тарелки, шайбы.

Скучать между матчами болельщики не будут – уверены организаторы. Кроме обзорных экскурсий по Минску гости смогут посетить чуть ли не все достопримечательности Синеокой. А для фанатов, которые устали от стандартных программ, готовят еще и пивной тур: билет на хоккей плюс экскурсия по музею пивоварения и, непременно, дегустация.

Десятки тысяч туристов из разных стран мира. Пожалуй, за всю историю Минска такого количества гостей у нас еще не было.

Во многих гостиницах номера бронировали за год. Вот, например, ближайший от «Минск-Арены» отель. 80% комнат на время чемпионата уже зарезервировано. Рядом строят еще 4 корпуса.

Этот номер подойдет для самого требовательного постояльца. Здесь в свое время останавливались Патрисиа Каас, «Бонни М», а также звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Валерия. Стоимость таких апартаментов – 800 долларов в сутки. VIP-номер, скорее, напоминает огромную трехкомнатную квартиру со всеми удобствами.

Только в одном таком номере разместилась бы целая спортивная команда. Но хоккеистов планируют принимать в двухместных твинах. Кондиционер, мини-бар, сейф, бесплатный Wi-Fi.

Комфорт плюс доступная цена. Бюджетный вариант иностранные гости смогут найти в фан-деревне. Этакий хостел, как говорят в Европе. Стоимость проживания – порядка 20 евро. Здесь же разместятся экскурсионные бюро. Да и с транспортным сообщением нет никаких проблем. До ближайшей станции метро – 700 метров.

Своими апартаментами с хоккейными болельщиками поделятся студенты столичных вызов. Студенческая деревня на время соревнований станет фан-зоной. Вахта превратится в ресепшн. В роли горничных, администраторов, экскурсоводов – все те же студенты со знанием английского. Вот тебе и первый опыт работы, и языковая практика.

Ольга Холпинская, студентка 5 курса БГУ:

Это опыт практики английского, иностранного языка, практики решения каких-то конкретных задач, вопросов, которые возникают непосредственно в какой-то момент, которые нужно решить очень быстро. Это, конечно, новые знакомства, новые друзья, новые впечатления, новые эмоции.

По-студенчески здесь и накормят. Третья наценочная категория в столовых останется. Рассчитаться можно будет и в рублях, и в евро.

Владимир Сидорович, шеф-повар общежития № 4 БГУИР:

Будем подстраиваться и под иностранцев. Пиццы будем делать. Купили дополнительное оборудование для того, чтобы расширить ассортиментный перечень. Думаю, в грязь лицом - не дадим.

Отбор волонтеров для мирового первенства продолжается. Уже поступило 3,5 тысячи заявок, причем треть – от иностранцев. За английский взялись не только белорусские студенты, но и таксисты. Для милиционеров организовали курсы: 8 часов в неделю.

Проведем небольшой эксперимент. Наша съемочная группа – это иностранные гости, которые только что приехали в белорусскую столицу. Итак, железнодорожный вокзал. Русского языка мы, естественно, не знаем. Проверим – удастся ли нам договориться с таксистами.

Мужчины немного растерялись, из всего сказанного поняли... Немига. Тест на разговорный английский провалили.

Итак, продолжаем наш эксперимент. Мы – иностранные гости. Конечно, нам, туристам, захочется попробовать белорусскую национальную кухню. Заглянем в один из ресторанов в центре столицы. Напомним, русского языка мы не знаем.

Официантка уверенно на английском языке предлагает попробовать белорусские драники или бабку. Очевидно, с английским проблем нет.

К хоккейному празднику в заведении готовятся уже сейчас. Планируют расширять меню, удивлять иностранцев белорусскими изысками. Цены, говорят, останутся доступными: завтрак – до 4 евро, бизнес-ланч – 6 и ужин – порядка 15 евро.

Мы решили проверить еще и то, как белорусские сотрудники ГАИ отреагируют на просьбу о помощи, если к ним обратится иностранец.

Пусть не на идеальном английском, но нам ответили и помогли. А значит, у зарубежного гостя тоже остались бы хорошие впечатления.

Чемпионат мира по хоккею – это своего рода экзамен для всей страны, на подготовку к которому осталось менее 200 дней.