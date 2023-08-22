Киев запретил иностранным журналистам поездки на фронт

Киев не допускает на передовую линию фронта представителей иностранных СМИ, возможно, в связи с многочисленными потерями среди личного состава и безрезультатностью наступления, пишет РИА Новости со ссылкой на Temps.

Пребывание на линии фронта теперь полностью исключено, если у журналистов нет письменного подтверждения от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Распоряжение об установлении ограничения доступа к контактной линии вступило в силу фактически без предварительного предупреждения. Это объясняется тем, что на поле боя и в ходе начавшегося в начале июня контрнаступления ведутся бои с многочисленными жертвами, а прорвать российскую оборону украинские войска так и не смогли.