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Киев запретил иностранным журналистам поездки на фронт

22 августа 2023 08:32
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Киев не допускает на передовую линию фронта представителей иностранных СМИ, возможно, в связи с многочисленными потерями среди личного состава и безрезультатностью наступления, пишет РИА Новости со ссылкой на Temps.

Пребывание на линии фронта теперь полностью исключено, если у журналистов нет письменного подтверждения от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Распоряжение об установлении ограничения доступа к контактной линии вступило в силу фактически без предварительного предупреждения. Это объясняется тем, что на поле боя и в ходе начавшегося в начале июня контрнаступления ведутся бои с многочисленными жертвами, а прорвать российскую оборону украинские войска так и не смогли. 

# Международная политика # Валерий Залужный

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