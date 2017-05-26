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Триумф в родных стенах: женская сборная Беларуси по баскетболу одержала победу на турнире памяти С. Халипского

26 мая 2017 06:38
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Новости Беларуси. Баскетболистки женской сборной Беларуси отпраздновали победу на международном турнире памяти Семена Халипского. Для девушек это отличный задел в процессе подготовки к чемпионату Европы.

Триумф в родных стенах: женская сборная Беларуси по баскетболу одержала победу на турнире памяти С. Халипского-1

Но главное, что во время спаррингов у тренерского штаба была возможность оценить, как будет выглядеть обновленная национальная команда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Баскетбол

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