Триумф в родных стенах: женская сборная Беларуси по баскетболу одержала победу на турнире памяти С. Халипского

Новости Беларуси. Баскетболистки женской сборной Беларуси отпраздновали победу на международном турнире памяти Семена Халипского. Для девушек это отличный задел в процессе подготовки к чемпионату Европы.

Но главное, что во время спаррингов у тренерского штаба была возможность оценить, как будет выглядеть обновленная национальная команда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».