Мужской Кубок клубных команд Европы по индорхоккею в дивизионе «Трофи» пройдет в Минске в 2018 году

Новости Беларуси. 25 мая стало известно, что Кубок клубных команд Европы по индорхоккею в дивизионе «Трофи» у мужчин примет Минск. Турнир пройдет в 2018 году с 16 по 18 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Было шесть претендентов на получение этого права. И, знаю, из восьми пять проголосовали за Минск. Это очень высокий уровень соревнований. Есть еще финал, где тоже восьмерка. И мы будем ставить задачу на этих соревнованиях попадать в Высший дивизион. Но есть еще Челендж-1, Челендж-2 и Челендж-3. Это вторые соревнования в Европе по значимости. И то, что наша команда добилась этого права, это огромный успех белорусского хоккея на траве.