Команда Президента обыграла хоккеистов Гродненской области

Команда Президента досрочно обеспечила себе место в стадии плей-офф республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд. Сегодняшняя схватка с гродненской дружиной на льду «Олимпик-Арены» получилась горячей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На радость болельщикам игроки забросили 14 шайб. Итоговый счет на табло зафиксировал цифры 10:4 – в пользу команды главы государства. Матч был скоростным и интригующим, первую шайбу в игре записал на свой счет Артем Антоненко. А лучшими игроками признаны Артем Каркоцкий, который претендует на лучшего бомбардира в турнире, а также его оппонент из гродненского коллектива Максим Скиба. Награды нашли своих героев. Команда Президента – лидер сезона любительского чемпионата по хоккею. Подробности.

Как всегда, матч собрал полные трибуны. Поддержать команды пришел и председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Любительский хоккей – самый душевный и народный. Потому что играют люди, которые любят этот вид спорта, болеют им. И сейчас накал страстей приходит к максимальному пику, и мы видим, что спортсмены готовы давать максимальный результат. Хоть и любительский хоккей, но скорости очень большие, хоккеисты показывают очень достойный результат. Этим цепляют, что на любительском уровне мы видим профессиональное отношение к спорту и профессионалов в своем деле.