Команда Президента Беларуси приняла участие в «Минской лыжне-2013»

Новости Беларуси. В эти минуты в столице продолжается «Минская лыжня-2013». Лыжероллерная трасса в этом году стала местом проведения спортивного праздника. Один из самых захватывающих моментов — эстафетная гонка. Традиционно в ней приняла участие и команда Президента. Также в этой подгруппе за победу состязались сборные Правительства, парламента, областей и города Минска. Каждый из участников преодолел два километра дистанции.

Хорошей традиции собираться в начале весны на масштабную лыжню уже не первый год. Обычно спортивный праздник принимали «Раубичи», но теперь база на реконструкции, и поэтому главные соревнования переместились на лыжероллерную трассу столицы. Сюда идут семьями, большими компаниями кто посмотреть, а кто и свою спортивную форму показать. Хотя, принцип участия независимо от результата сегодня как никогда в моде. Потому что просто находиться в такой атмосфере — одно удовольствие.

Участники «Минской лыжни – 2013»:

Праздник, вот, санки взяли покататься. Приобщаем сына нашего к здоровому образу жизни.

Вадим, Артем и Юля кататься на лыжах любят. Сегодня сделали выбор в пользу пешей прогулки. Уж очень хочется распробовать весь ассортимент развлечений. Сами предпочитают трассы Логойска, ну а здесь — настоящее раздолье для школьников, чиновников, новичков и профессионалов. Старты в режиме «нон-стоп» с десяти утра до шести вечера. Всего в соревнованиях приняли участие около трех тысяч человек. Главным событием стала захватывающая эстафета с участием команды Президента.

Команда Президента Беларуси заняла первое место. Глава государства бежал за свою команду на заключительном, четвертом, этапе эстафеты, придя на финиш с приличным отрывом.

Второе место заняла команда Витебского облисполкома. Третье место досталось команде Минской области.

Интересно, что на заключительных этапах за свои команды выступали только чиновники самого высокого уровня. Так что по составу первые заезды получились в прямом смысле «звездными». Сами же участники, как выяснилось, отнеслись к этому старту очень даже серьезно.

Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

Лыжероллер обязательно, бегаю, когда есть возможность, в принципе, плавание люблю, поэтому занимаюсь всем тем, что дает возможность поддерживать физическое состояние. Это отражается на работе.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Для минчан это праздник, и вы видите, что сегодня уже почти скоро будет 8 тысяч минчан, которые приехали со всех административных районов столицы для того, чтобы поучаствовать в атмосфере праздника. А самое главное здесь, конечно, это результаты, безусловно, но самое главное, что через это мероприятие Президент уже на протяжении десятилетия культивирует здоровый образ жизни белорусского народа.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Праздник, отдых, есть возможность побыть на свежем воздухе. И заодно в свое удовольствие с элементом соревновательности пройти на лыжах.

Тем временем на главной трассе был разыгран еще один комплект наград. В соревновании команд силовых структур победило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Второе место — в активе Службы безопасности Президента, третьими были представители МВД.

Зрелищной получилась и гонка с массовым стартом, в которой принял участие премьер-министр Беларуси. Михаил Мясникович еще до старта признался, что не курит, и это должно сказаться на результате. В качестве разминки «премьер» прошел всю двухкилометровую дистанцию.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я вот 2 круга пробежал по 2 километра уже в порядке тренировки сегодня. Знаете, я вот думал, как лучше поставить дыхание. Буду стараться показать хороший результат.

Продолжили спортивную часть индивидуальные гонки среди ветеранов физкультуры и спорта, Великой Отечественной войны, массовые соревнования среди школьников и студентов. Без своей доли положительных эмоций и поддержки трибун не остался ни один участник.

Всего за сегодняшний день своих обладателей нашли около сотни дипломов. А множество подарков и хорошего настроения уже стали визитной карточкой «Минской лыжни».

Помимо спортивных состязаний для участников и гостей праздника организовали и широкую развлекательную программу. Любой желающий мог принять участие в многочисленных конкурсах, подкрепиться в кафе под открытым небом, ну и, конечно, отведать настоящей солдатской каши. Концерт собрал столичные творческие коллективы и артистов белорусской эстрады. В эти минуты идёт праздничная дискотека.

Участники «Минской лыжни – 2013»:

Очень хороший концерт, вот рыцари, посмотрели скульптуры, очень молодцы семьи.

Красивые лыжи купили ребенку. Очень доволен сегодня. Так что мы сегодня гуляем очень довольные.

Я буду кататься.

Я люблю заниматься вообще спортом, поддерживаю такие вот мероприятия. Я вообще люблю кататься на лыжах и, тем более, проводится «Минская лыжня», почему бы не поучаствовать.

После участия в празднике «Минская лыжня-2013» Президент пообщался с журналистами. Александр Лукашенко рассказал о своем рецепте поддержания хорошей спортивной формы: секрет в постоянных тренировках и правильном питании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спорт – это и везение. Поэтому нам сегодня нам немножко повезло, во-первых. А во-вторых, для того, чтобы быть в спортивной форме, все просто, особенно в лыжных гонках: надо терпеть и бегать. В любую свободную минуту одеть лыжи и пробежаться. Я когда бываю в командировках, даже в горячих странах (Венесуэла и так далее), я беру с собой лыжероллеры. Там же не будешь заниматься спортом как здесь, дома, в Минске, - бегаю там. Поэтому надо постоянно себя поддерживать, бегать. И очень важно в меру пить, но лучше вообще не пить, ни в коем случае не курить и умеренно правильно питаться с точки зрения «Есть только свое, белорусское».

Также представители СМИ поинтересовались у Главы государства, нужно ли в Беларуси дополнительно строить спортивные объекты формата Силичей и Раубичей, учитывая всё возрастающую популярность занятий физической культурой и спортом среди населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важный вопрос, и он для меня лично и для страны уже решен. У нас сегодня объектов больше, чем должно быть по наполняемости людей, то есть, есть еще свободные места. Вы назвали самые массовые: Силичи, Логойск, на «Минской лыжне» достаточно много вечером бывает людей. Но если брать даже по каким-то нормам, то у нас еще очень приличный зазор. Мы изучили эту ситуацию, и думаю, исходя из комплекса причин, нам не надо строить больше объектов. Для того, чтобы заниматься массовыми видами спорта, ведь какие объекты нужны? Да никакие. В эту зиму не надо и лыжероллерная трасса. В поле проложил, или там где-то возле деревушки, возле школы, трассу – и бегай. То есть для массового вида спорта не надо футбольные манежи, не надо хоккейные дворцы и так далее и тому подобное. Все сегодня есть. Надо от этого получить отдачу.

Недавно Минск принимал планетарное первенство по велотреку. Уже в следующем году столица примет Чемпионат мира по хоккею. Будет ли Беларусь и дальше стремиться проводить у себя столь престижные соревнования?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем принять по любым видам спорта соревнования. По любым, кроме Олимпийских игр, потому что это дополнительные большие затраты, надо строить дополнительные еще объекты, гостиницы и так далее. Но если бы заранее было принято такое решение, то я уверен, что мы бы справились. Если бы чуть-чуть не хватило, то россияне бы нам помогли с точки зрения объектов спортивных, мест проведения. А так, мы могли бы принять. Но нам надо 5-7 лет для того, чтоб к таким ответственным играм подготовиться. Любые другие соревнования мы сегодня готовы принять, если мы будем об этом знать за год, по другим, более сложным, - за 2. Но я хотел бы видеть здесь, прежде всего, биатлон. И вот почему. Я недавно рассмотрел концепцию реконструкции нашего главного центра «Раубичи» по зимним видам спорта, через 2-3 года вы его не узнаете, это будет суперсовременный высочайшего уровня, как центр «Минск-Арена». Там мы модернизируем все. Но уже к следующему сезону все, что касается бега, стрельбы, проживания и прочее – все будет сделано. Поэтому мы готовы принять этап Кубка мира по биатлону, Чемпионат Европы, мира. Было бы желание у чиновников от этого спорта организовывать в Беларуси эти соревнования. А так, мы готовы принять и лыжные гонки, и соревнования по биатлону. Уже хотелось бы, чтобы наши люди увидели биатлон. Вчера Дашка (о Дарье Домрачевой – ред.) прекрасно бежала, быстрее всех, но надо ж было 2 раза мазнуть. Ну, хотя бы 1 раз бы промазала – и первое место. Но все равно молодец. Второе место заняла, бежала прилично, красиво. Так что у нас есть будущее.



