2 марта в Минске пройдет «Минская лыжня-2013»

Новости Беларуси. Любителей активного отдыха в эту субботу соберет «Минская лыжня». Традиционный зимний забег пройдет на городской лыжероллерной трассе в Веснянке.

Помимо лыжной эстафеты в программе многочисленные состязания, в том числе по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту. Настроение поддержат эстрадные артисты.

Это больше, чем просто спортивный интерес. В семье Абрамчик тяга к катанию передается на генетическом уровне. Дедушка, отец и даже полуторалетний Максим - на лыжах... Дмитрий уже уверен: растит будущего чемпиона. Сам не раз принимал участие в «Минской лыжне».

Дмитрий Абрамчик:

Все стартуют, очень интересно. Главное, это спорт, сила, прибавляется выносливости.

У каждого лыжника свои секреты: кто-то делает упор на экипировку, а кто-то не сходит с трассы. Неудивительно: до «Минской лыжни» остается всего два дня.

Лыжную эстафету разделили на две части. В первой выступит команда Президента Беларуси, за ней - губернаторы. К марафону и подключатся представители органов госуправления. Вторая часть состязаний — массовый старт. Кроме главной составляющей праздника, любителей активного отдыха ожидает множество других спортивных сюрпризов.

Василий Касач, начальник оргмассового отдела управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Будут организованы соревнования по перетягиванию каната, по гиревому спорту, по армрестлингу, соревнования по мини-футболу.

Забеги в мешках, рыцарский турнир, викторины. Впервые пройдет конкурс снежных скульптур среди многодетных семей. Замерзнуть не дадут никому: забавы на выбор участников, горячий чай — зрителям.

Кроме того, будут работать пункты питания. В меню - от солдаткой каши до национальных блюд. Атмосферу праздника создадут артисты: развлекательные площадки будут расположены во всех уголках лыжероллерной трассы.

Анна Кнышева, главный режиссер «Минской лыжни-2013»:

Будет огромное ярмарочное красочное зимнее гуляние со всеми составляющими зимнего праздника.

По прогнозам, праздник посетит почти восемь тысяч человек, три тысячи непосредственно примут участие в состязаниях.

К слову, в этом году номинаций будет немало, а награды найдут героев. Около сотни дипломов, множество подарков и главный приз — хорошее настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.