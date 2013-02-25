Первая в истории суверенной Беларуси серебряная олимпийская медаль выставлена в Музее белорусской государственности

Новости Беларуси. Новые экспонаты пополнили 25 февраля Музей белорусской государственности. Всего их девять. Среди них – первая в истории суверенной Беларуси серебряная олимпийская медаль, завоеванная биатлонистом Александром Поповым в 1992 году на Зимних играх во французском Альбервиле.

Также в музейный фонд переданы четыре вида формы белорусских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде в Сиднее, Афинах, Турине и Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Исакович, сотрудник Музея белорусской государственности:

Олимпийские награды Алексея Гришина, нашего легендарного фристайлиста. Это его золотая медаль Олимпиады Ванкувера 2010 года и бронзовая медаль Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 2002 года.

Наряду со спортсменами-профессионалами медаль паралимпийца, нашего 18-летнего, молодого парня Игоря Бокового, который на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году завоевал пять золотых и одну серебряную медаль.