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Первая в истории суверенной Беларуси серебряная олимпийская медаль выставлена в Музее белорусской государственности

25 февраля 2013 13:35
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Новости Беларуси. Новые экспонаты пополнили 25 февраля Музей белорусской государственности. Всего их девять. Среди них – первая в истории суверенной Беларуси серебряная олимпийская медаль, завоеванная биатлонистом Александром Поповым в 1992 году на Зимних играх во французском Альбервиле.

Также в музейный фонд переданы четыре вида формы белорусских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде в Сиднее, Афинах, Турине и Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Исакович, сотрудник Музея белорусской государственности:
Олимпийские награды Алексея Гришина, нашего легендарного фристайлиста. Это его золотая медаль Олимпиады Ванкувера 2010 года и бронзовая медаль Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 2002 года.
Наряду со спортсменами-профессионалами медаль паралимпийца, нашего 18-летнего, молодого парня Игоря Бокового, который на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году завоевал пять золотых и одну серебряную медаль.

# Фотофакт # Музеи Минска # Сергей Исакович # Музей белорусской государственности

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