20-летний белорусский штангист умер во сне после тренировки

Новости Беларуси. 23 февраля во время тренировочных сборов на базе спорткомплекса «Стайки» скончался 20-летний штангист Евгений Шрамко.

Михаил Захаренко, государственный тренер Белорусского тяжелоатлетического союза:

По предварительным данным медиков, смерть спортсмена произошла в результате сердечной недостаточности. Он лег спать и не проснулся.

Тело спортсмена обнаружил личный тренер, который не смог дозвониться на мобильный телефон подопечного утром 23 февраля. По словам Вячеслава Лешко, он попал в гостиничный номер на первом этаже через окно с помощью работников спорткомплекса, где и обнаружил Евгения без признаков жизни. Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть.

Вячеслав Лешко вместе со своим воспитанником Евгением Шрамко готовились к Кубку Беларуси по тяжелой атлетике среди юниоров. Накануне трагедии, 22 февраля, у молодого человека состоялась легкая тренировка в разминочном режиме. Со слов тренера, повышенным нагрузкам спортсмен не подвергался. О возможных проблемах со здоровьем тренеру также ничего неизвестно не было, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

Похороны прошли сегодня, 25 февраля. Тяжелоатлетический союз и Министерство спорта и туризма выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

В феврале это не первый случай внезапной смерти белорусских спортсменов. 5 февраля в Минском училище олимпийского резерва скоропостижно умер 15-летний баскетболист, игрок кадетской сборной.

Справка ctv.by

Евгений Шрамко занимался тяжелой атлетикой в Минской центральной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва профсоюзов «Спартак», а также был зачислен в одну из групп Минской школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ). В 2012 году в активе Евгения было третьи места в весовой категории до 77 кг на юниорском и взрослом чемпионате Беларуси по тяжелой атлетике. К тренировкам в составе национальной команды Беларуси штангист не привлекался.

Евгений Шрамко получал высшее образование в Академии управления при Президенте Беларуси.