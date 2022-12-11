Команда из Африки впервые в истории вышла в полуфинал ЧМ, а Роналду остался без Кубка мира

Чемпионат мира в Катаре достиг четвертьфинала, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Если говорить, что это сенсационный мультифорум, это не говорить ничего. Футбольный вечер пятницы, 9 декабря, открыл поединок сборных Хорватии и Бразилии. Безусловными фаворитами считались южноамериканцы. С первых минут команды взяли ураганный темп, однако в основное время зрители голов не увидели. В конце первого добавленного тайма Неймар, ворвавшись в штрафную через центральную зону, сыграл в стеночку с партнером, обыграл голкипера и отправил футбольный снаряд в ворота.

Поведя в счете, южноамериканцы сосредоточились на его удержании, как оказалось, напрасно. Хорваты молниеносной атакой разорвали правый фланг обороны бразильцев, а Бруно Петкович при помощи рикошета сделал цифры на табло 1:1. Победитель определялся в серии пенальти, где сильней оказались Хорваты. Бразильцы сенсационно пакуют чемоданы.

Продолжился футбольный вечер матчем Нидерланды – Аргентина. Это противостояние порадовало зрителей обилием голов. На 35-й минуте Молина с передачи гениального Месси открыл счет. Во втором тайме Лео реализовал пенальти и упрочил преимущество аргентинцев. Решив что дело сделано, Месси и команда сосредоточились на обороне, за что и поплатились.

Ван Гал перестроил тактику команды на игру в две башни, в качестве которых выступили высоченные Люк де Йонг и Вегорст. Перестроения принесли оранжевым успех. Сначала Вегорст головой замкнул классный прострел с правого фланга, а на последних секундах компенсированного времени он же сделал цифры на табло 2:2. В двух дополнительных таймах голов забито не было. Судьба противостояния во второй раз за день решалась в серии 11-метровых ударов, победу в которых праздновала сборная Аргентины.

В субботу, 10 декабря, в борьбу за полуфинал вступили еще четыре сборные. Первыми на зеленый газон вышли португальцы и марокканцы. Криштиану Роналду снова не было в старте. Сама встреча проходила с территориальным преимуществом португальцев, однако забили марокканцы. На 42-й минуте Эн-Несири выиграл верховую борьбу и отправил мяч в ворота Кошты. После перерыва подопечные Фернанду Сантуша искали счастье в атаке, соперники сосредоточились на защите своих ворот. Для усиления нападения главный тренер португальцев выпустил Роналду. Но это не помогло. Отдадим должное марокканцам, которые благодаря самоотверженной игре в защите отстояли минимальное преимущество 1:0. Благодаря победе над португальцами сборная Марокко стала первой африканской сборной в истории, которая пробилась в полуфинал мирового первенства. Ну а для Роналду этот чемпионат, возможно, станет последним.

Центральным матчем четвертьфинальной стадии, безусловно, стало противостояние Англии и Франции. Поединок, достойный финала, начался с обоюдоострых атак. Уже на 17-й минуте французы вышли вперед. К успеху привела затяжная атака, которую завершил Тчуамени. Полузащитник «Реала» великолепным дальним ударом поразил ворота Пикфорда. До перерыва британцы были активней, но счет в первом тайме не изменился. Во второй половине англичане усилили давление на ворота Льериса, благодаря чему заработали пенальти. Гарри Кейн едва не порвал сетку ворот. Далее футбол стал более открытым. Подопечные Дешама снова вышли вперед на 78-й минуте. Удар головой Жиру был не берущимся.