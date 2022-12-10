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В спорткомплексе «Стайки» стартовали первенство и Кубок Беларуси по карате

10 декабря 2022 16:59
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Новости Беларуси. В спорткомплексе «Стайки» стартовали первенство и Кубок Беларуси по карате. В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов. Представлены все регионы нашей страны. Медали разыгрываются и в личном, и в командном зачетах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В спорткомплексе «Стайки» стартовали первенство и Кубок Беларуси по карате-1

10 декабря в разделах кумите и ката боролись самые юные участники турнира – от 10 до 13 лет. На татами было жарко. Эмоциями участников подогревали и трибуны. В таком юном возрасте главная задача для спортсмена – победить, и, конечно, старшей возрастной группе важно оставить положительное впечатление о своем выступлении у тренерского штаба сборной. Ведь с 14 лет можно выступать на официальных турнирах и уже пробиваться в основу национальной команды.

В спорткомплексе «Стайки» стартовали первенство и Кубок Беларуси по карате-4

Евгений Шавлохов, главный тренер национальной команды Беларуси по карате:
Среди детей пока просто пытаешься отсмотреть перспективных ребят. И, конечно, не потерять их, то есть показать, что они борются, что их видят, что за ними наблюдают, что их будут в дальнейшем вести к более высоким рубежам. А среди взрослых спортсменов – конечно, во-первых, хотелось бы, чтобы члены национальной команды подтверждали свой статус, а ребята, которые наступают им на пятки, точно так же хорошо поборолись, попытались бы скинуть их с этого помоста и заняли их место. То есть именно в конкуренции рождаются результаты, победы, медали.

В спорткомплексе «Стайки» стартовали первенство и Кубок Беларуси по карате-7

Завтра, 11 декабря, в борьбу на турнире вступят взрослые. Ожидается, что поединки будут эмоциональными и бескомпромиссными.

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# Карате # Евгений Шавлохов # Фотофакт

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