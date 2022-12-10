«Бороться – это самое главное». Резерв БК «Минск» одержал победу над УрФУ из Екатеринбурга

С 9 по 11 декабря в спортивном комплексе баскетбольного клуба «Минск» проходят матчи очередного тура Студенческой лиги РЖД. В Минск приехали три женские и три мужские команды из России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В частности, в сезоне мужского турнира Студенческой лиги выступают 30 команд из России, Беларуси и Казахстана. Это довольно широкое представительство. Отметим, минский тур пользуется особым вниманием и уважением у приезжих участников.

Анатолий Каширов, генеральный менеджер Студенческой лиги РЖД:

Потрясающе! В прошлом году было замечательно, в этом году еще лучше. Мы сейчас как раз наблюдаем, наверное, матч-украшение не просто этого тура, а всего сезона Студенческой лиги РЖД. Просто потрясающий накал борьбы, который, наверное, мало с чем может сравниться. Команды, когда узнают, что у нас будет тур в Минске, обрывают просто телефоны, говорят: мы хотим поехать сюда, потому что замечательная организация всегда, зритель, организация всего с точки зрения трансляций. Очень приятно играть и находиться в Минске. И поэтому все бьются за это даже.

Сегодня, 10 декабря, резервная команда баскетбольного клуба «Минск» сыграла второй матч в домашнем туре. Наша дружина встретилась на паркете с лидером общего рейтинга мужских команд – УрФУ из Екатеринбурга. Игра проходила на встречных курсах бойко, динамично, непредсказуемо. Минчане, вдохновленные поддержкой родных трибун, на последних минутах заключительной четверти все-таки вырвали победу со счетом 88:83.

Георгий Кондрусевич, главный тренер резервной команды БК «Минск» :

Сегодня старались ребята бороться – это самое главное. И хотели эту игру выиграть, это было видно. Игра была интересная, они молодцы.

Олег Зверев, главный тренер БК УрФУ (Екатеринбург):

Мы ожидали, что будет такая хорошая сложная игра. Тяжелая, мы к этому готовились, что и получили. Ребята бились, что-то не получилось, из-под кольца промазали важные мячи свои, думаю, что сами отдали победу. Но соперник очень хорош. У нас не хватило ротации достаточной, к сожалению, мы перед самым туром потеряли троих игроков больших. И поэтому больших игроков не хватало нам.