Больше 9 тысяч зрителей на матчах БК «Минск»! Как наши баскетболисты собирают полный зал болельщиков?

Новости Беларуси. Наши баскетболисты-студенты божат. В баскетбольной студлиге РЖД белорусские дружины чувствуют себя лидерами. Девушки «Минска» после выездного турне расположились на 12-й позиции. Парни на 4-м месте турнирной таблицы. А вот взрослый «Минск» не голодный до побед. В Единой лиге ВТБ парни лишь раз поднимали вверх руки, а потом опять опустили. Что там происходит и кто навел порчу на «Минск», взялся за расследование Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Полюби нас черненькими, а беленькими нас любой полюбит – написал Николай Васильевич Гоголь. И это правда: легко любить свою команду, если она все время побеждает. А вот баскетбольный клуб «Минск» результатами в Единой лиге ВТБ похвастаться не может. Но зрители все равно приходят на матчи, чтобы поддержать родной коллектив. Пора выяснить, в чем кроется секрет такой безусловной фанатской любви.

Свой последний на данный момент поединок в рамках регулярного сезона подопечные Ростислава Вергуна провели под сводами «Минск-Арены». Не в первый раз главная хоккейная площадка страны превратилась в баскетбольный корт. И недостатка в желающих посетить матч не было. Зрители нашли время, чтобы приехать и поддержать любимую команду.

Конечно, противостояли минчанам игроки грозного московского ЦСКА, который катком проходится по всем коллективам чемпионата. Именно россияне и возглавляют турнирную таблицу. И можно сказать, что большое количество зрителей – заслуга московской дружины. Но в противовес заметим, что именно минчанам на данный момент принадлежит рекорд посещаемости в нынешнем сезоне лиги. На матч против «Локомотива» пришло 9 727 зрителей. Предыдущий рекорд, который, к слову, был зафиксирован также в дуэли с участием ЦСКА, удалось превысить более чем на три тысячи человек. Значит, не только в именитом сопернике дело. А теперь переместимся в другое место. Менее просторное, но знакомое и уже родное нашим баскетболистам.

Сколько сил и энергии потратили спортсмены на паркете Falcon-арены. Сколько эмоций радости побед и горечи поражений испытали болельщики на этих трибунах. Да, вместимость данной площадки не такая внушительная, как у «Минск-Арены». Но зрители все равно есть. И их не бывает мало. Важен каждый, кто гонит коллектив вперед. И бросать свою команду в период неудач фанаты не собираются.

Не надо так делать! Почему? Только если мы на работе, а так мы всегда поддерживаем наших земляков, товарищей и друзей. Желаем только удачи!

Я получаю особое удовольствие от игры. Возможно, не только наших баскетболистов, но и соперников. Это как бы отдельная эстетика вообще в баскетболе. Наш родной клуб, поэтому мне приятно ходить, даже несмотря на то, что баскетболисты проигрывают.

Это разгрузка для мозга после работы. Это реально круто, это эмоции, когда весь зал кричит, стоит и надеется на игру.

Игроки «Минска» стараются показать свой максимум на площадке. А зрители взамен на эмоции не скупятся. Приносят плакаты, стучат в барабаны и скандируют кричалки. Но болельщики – не единственные, кто волнуется за исход поединка. Для тех, кто думает, что главный тренер столичной команды Ростислав Вергун не переживает за результаты команды – еще как переживает! Просто посмотрите на эмоции коуча до начала матча и во время игры.

К слову, коллектив сейчас набирает силы. С ноября дружину пополняют легионеры. Например, американец Суприм Ханна Шакур и серб Йован Шливанчанин. И оба активно помогают команде. Йован дебютировал в игре против Нижнего Новгорода и сразу же стал лучшим игроком матча в составе минчан. Ростислав Вергун верит, что новые игроки смогут создать внутри команды здоровую конкуренцию за места в составе.

Ростислав Вергун, главный тренер БК «Минск»:

Здоровая конкуренция – это основа. Без нее, наверное, не стоит вообще думать ни о чем большом. Хочу, чтобы все это правильно понимали, правильно относились. Я очень верю, что белорусские игроки могут быть не хуже.