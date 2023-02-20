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Колячонок набирает бомбардирские баллы в АХЛ

20 февраля 2023 12:48
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В Американской хоккейной лиге состоялись очередные матчи. На заметных ролях в своих коллективах были белорусы. Владислав Колячонок помог «Тусону» взять верх над «Хендерсоном», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Колячонок набирает бомбардирские баллы в АХЛ-1

Наш защитник оформил ассист. Также он трижды бросил по воротам и закончил игру с показателем полезности +1, Таким образом, Колячонок набирает бомбардирские баллы в пятом матче подряд. «Калгари», цвета которого защищает Илья Соловьев, также победил. Было обыграно «Колорадо». Наш защитник отметился голевой передачей и одним броском в створ. В сезоне у белоруса – 11 очков в 46 матчах.

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# Хоккей # Владислав Колячонок # Илья Соловьев # Фотофакт

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