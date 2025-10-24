Полина Конрад и Анна Терех выиграли мэдисон на чемпионате России по велоспорту на треке

Полина Конрад и Анна Терех стали победительницами мэдисона на открытом чемпионате России по велоспорту на треке, который проходил в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день соревнований сильнейших определили в одной из самых сложных дисциплин – парной гонке на выносливость. Наши девушки захватили лидерство на двух промежуточных финишах и показали лучшее время на последней петле. Более того, они сумели получить 20 бонусных баллов за то, что опередили всех соперниц на круг. Таким образом, в сумме наш дуэт набрал 48 очков и с солидным запасом занял первое место. Еще три отечественных тандема попали в топ-10. Таким образом, на счету наших спортсменов 9 наград старта – по 4 золотые и серебряные, а также одна бронзовая медаль. Далее гонщиков ожидают международные соревнования в Москве, которые пройдут на следующей неделе.