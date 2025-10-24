Стали известны соперники сборной Беларуси на чемпионате Европы по мини-футболу

Сборная Беларуси по мини-футболу узнала соперников по групповому этапу финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет в начале 2026 года. 24 октября состоялась жеребьевка турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественная дружина попала в группу «С». Подопечные Александра Черника сыграют вместе со Словенией, Бельгией, а также Испанией, которая, к слову, семь раз становилась победителем этих соревнований. Матчи пройдут в Люблине. В плей-офф континентального первенства выйдут по два лучших коллектива из каждого квартета. Четвертьфинальные поединки состоятся 1 и 2 февраля, матчи одной второй – 5-го. А спустя два дня определятся обладатели главного трофея. Отметим, белорусская сборная второй раз в истории вошла в число лучших команд Европы, спустя 15 лет.