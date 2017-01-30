Любовь Черкашина – о жертвах ради рекордов, пути к успеху, секретах стройности и тренерстве

В течение 10 лет с мячом, лентой и булавами она блистала на крупнейших мировых соревнованиях. Заслуженный мастер спорта Беларуси, дважды чемпионка Европы, множество бронзовых и серебряных наград, и, наконец, золото Олимпийских игр-2012. И внезапный уход из большого спорта. Гордость белорусской гимнастики и родного Бреста. Любовь Черкашина сегодня активно занимается тренерской деятельностью и вполне довольна своей жизнью.

СКУЧАЕТЕ ЛИ ПО БОЛЬШОМУ СПОРТУ?

Сказать, что я скучаю сейчас по тому как бы спортсменов, нет. Конечно, есть проблески ностальгии о том адреналине, о тех эмоциях. Или когда с тумбочки олимпийскую медаль достану и думаю: «Ой, моя красавица!» И до сих пор снятся сны, в которых я могу крутить шикарный поворот, почувствовать свое тело в полной физической готовности. А потом прихожу в зал и понимаю, что нет, уже время уходит.

О ЖЕРТВАХ РАДИ РЕКОРДОВ

Лет 10 назад я бы сказала, что жертвую вообще всем: свободным временем, встречам с друзьями, тусовками – просто молодежной жизнью. А сейчас, наверное, когда и опыт приходит, и люди нужные по жизни встречаются, и книжки в руки попадают, которые учат настоящей жизни. Поэтому я понимаю, что нет абсолютно никакой жертвы, которую я принесла на алтарь спорту. Это была моя жизнь, моя спортивная карьера. Я поэтому абсолютно не жалею, потому что мои друзья и мои интересы все равно остаются со мной. И я думаю, что это крутая тусовка, если мой друг приезжает на Олимпийские игры за меня болеть.

ПУТЬ К УСПЕХУ ДЛЯ КАЖДОГО

Читайте биографии. Там очень много и подсказок, и каких-то моментов, на которых мы, может быть, психанем, обидемся на работодателя и скажем: «Ну, и пошел ты! И я пошла…» То есть ты проявил слабость, не поборолся и начинаешь все заново. А когда спортсмен проигрывает, он же тоже может психануть и уйти, но он почему-то карабкается дальше, чтобы его имя узнал весь мир.

СЕКРЕТ СТРОЙНОСТИ ОТ ЛЮБОВИ ЧЕРКАШИНОЙ

Да, знаю, что иногда позволяю себе что-то лишнее. Но как держать себя в форме? Просто урезаю порции. Этого достаточно, чтобы желудок не растягивался. Аккуратненько уменьшаем. И не сказать, что я любитель сладкого и булочек. Мне бы картошки какой или мяса, честное слово.

О ТРЕНЕРСТВЕ

Я работаю с национальной командой и помогаю Ирине Юрьевне Лепарской, учусь у нее многому. И, наверное, у меня идет сейчас становление именно тренерской профессии и понимание, как это работает, потому что одно дело, когда ты заслуженный спортсмен, а потом, в один прекрасный день, тебе надо прийти, снять корону спортсмена и понять, что ты простой человек, простой тренер, и ты должен очень многое отдать детям, очень многим опытом поделиться.