«В непростых условиях добывать медали и показывать высокие результаты». Как встречали белорусских паралимпийцев
Новости Беларуси. В ночь на 20 марта из южно-корейского Пхёнчхана на родину вернулись белорусские паралимпийцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выступление наших спортсменов на зимних стартах без преувеличения можно назвать триумфальным. 12 медалей и восьмая строчка в общем зачете – это наш лучший результат за всю историю.
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Несмотря на позднее время прилета, нашу команду в Национальном аэропорту встречали родные, друзья и многочисленные болельщики.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Белорусские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана в Минск ночным рейсом.
Паралимпийскую команду встречали феерично, под стать выступлениями атлетов, особенно Светлану Сахоненко и Юрий Голуба – они завоевали по четыре медали.
Светлана Сахоненко, трехкратный паралимпийский чемпион:
Я не ожидала, что будет болеть вся страна. Огромное спасибо всем-всем-всем, кто болел, родные и близкие – тем более. Поддержка была каждую минуту.
Юрий Голуб, паралимпийский чемпион:
Сложными были все гонки абсолютно, везде приходилось выкладываться на максимум, накапливалась усталость от каждой гонки всё больше и больше. Справлялись!
Блистательно выступили Дмитрий Лобан и Лидия Графеева, в тяжелейшей категории показав: ограничений – нет, воля к победе – есть.
Лидия Графеева, призер Паралимпийских игр:
У нас была очень дружная команда, друг друга поддерживали, радовались, искренно поздравляли, переживали, болели, смотрели все гонки друг друга – абсолютно все.
Дмитрий Лобан, призер Паралимпийских игр:
Очень рад выступлениям. Подготовка была отличная, поэтому и результат долго не заставил себя ждать.
Беларусь на Паралимпийских играх в Пхенчхане сделала невозможное, показав лучший результат в истории страны. По числу медалей мы опередили Великобританию, Италию, Китай, Норвегию. Подвигом назвал выступление и Президент.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Оценку, прежде всего, дал Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, который высоко оценил тот труд и достижения наших паралимпийцев, которые показали своим мужеством, своим примером, как нужно сражаться, как нужно в непростых условиях, скажем, добывать медали и показывать высокий результат.
Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
То, что такое количество медалей и такой результат – восьмое место в мире – это дорогого стоит и это очень-очень здорово.