«В непростых условиях добывать медали и показывать высокие результаты». Как встречали белорусских паралимпийцев

Новости Беларуси. В ночь на 20 марта из южно-корейского Пхёнчхана на родину вернулись белорусские паралимпийцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление наших спортсменов на зимних стартах без преувеличения можно назвать триумфальным. 12 медалей и восьмая строчка в общем зачете – это наш лучший результат за всю историю. «Колоссально захлестывают эмоции». Лучшие моменты Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане Несмотря на позднее время прилета, нашу команду в Национальном аэропорту встречали родные, друзья и многочисленные болельщики.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Белорусские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана в Минск ночным рейсом. Паралимпийскую команду встречали феерично, под стать выступлениями атлетов, особенно Светлану Сахоненко и Юрий Голуба – они завоевали по четыре медали.

Светлана Сахоненко, трехкратный паралимпийский чемпион:

Я не ожидала, что будет болеть вся страна. Огромное спасибо всем-всем-всем, кто болел, родные и близкие – тем более. Поддержка была каждую минуту.

Юрий Голуб, паралимпийский чемпион:

Сложными были все гонки абсолютно, везде приходилось выкладываться на максимум, накапливалась усталость от каждой гонки всё больше и больше. Справлялись! Блистательно выступили Дмитрий Лобан и Лидия Графеева, в тяжелейшей категории показав: ограничений – нет, воля к победе – есть.

Лидия Графеева, призер Паралимпийских игр:

У нас была очень дружная команда, друг друга поддерживали, радовались, искренно поздравляли, переживали, болели, смотрели все гонки друг друга – абсолютно все.

Дмитрий Лобан, призер Паралимпийских игр:

Очень рад выступлениям. Подготовка была отличная, поэтому и результат долго не заставил себя ждать. Беларусь на Паралимпийских играх в Пхенчхане сделала невозможное, показав лучший результат в истории страны. По числу медалей мы опередили Великобританию, Италию, Китай, Норвегию. Подвигом назвал выступление и Президент.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Оценку, прежде всего, дал Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, который высоко оценил тот труд и достижения наших паралимпийцев, которые показали своим мужеством, своим примером, как нужно сражаться, как нужно в непростых условиях, скажем, добывать медали и показывать высокий результат.