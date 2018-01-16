Белорусская гимнастка Любовь Черкашина родила дочь‍. Девочку назвали Верой

Новости Беларуси. Белорусская гимнастка Любовь Черкашина стала мамой. Спортсменка родила дочку. Радостную новость сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
Пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси:
У бронзовой медалистки Олимпийских игр 2012 года, а ныне старшего тренера национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике Любови Черкашиной родилась дочь.
Вес ребенка – 4.060 кг, рост – 56 см. Девочку назвали Верой.
В социальных сетях Любовь поздравляют друзья, коллеги и поклонники. Маме и малютке желают крепкого здоровья.
boitsik (запись в Instagram):
Витя! Любочка! Офигеть! Вы молодцы! Здоровья малышке и маме!
margomaxno (запись в Instagram):
Ухххх! Наши поздравления! Здоровья, терпения и радости!
alexandr.savitski (запись в Instagram):
Любаша, поздравляю Вас с Виктором с рождением дочери! Пусть растёт здоровая и красивая на радость папе и маме!
alenabor80 (запись в Instagram):
Любочка, поздравляем Вас с рождением принцессы! Быстренько восстанавливайтесь и домой к родным и близким! Здоровья Вам – это самое главное сейчас!