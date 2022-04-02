Волейболистки «Минчанки» всухую уступили соперницам из Питера

На этот раз «Минчанка» гостила в Санкт-Петербурге. Местная «Ленинградка» играла бойко и уверенно. Первый сет хозяйки выиграли 25:17. Второй сет также был за «Ленинградкой» – 25:16. В третьем «Минчанка» смогла навязать борьбу своим соперницам, но все же уступила и этот отрезок матча со счетом 21:25. Таким образом, белорусская команда потерпела поражение с сухим счетом – 0:3. «Минчанка» располагается на предпоследнем – 13-м месте в турнирной таблице.