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Волейболистки «Минчанки» всухую уступили соперницам из Питера

02 апреля 2022 17:46
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Новости Беларуси. Дежурное поражение волейбольной «Минчанки». В матче 25-го тура Российской суперлиги белорусская команда вновь была слабее своего очередного оппонента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» всухую уступили соперницам из Питера-1

На этот раз «Минчанка» гостила в Санкт-Петербурге. Местная «Ленинградка» играла бойко и уверенно. Первый сет хозяйки выиграли 25:17. Второй сет также был за «Ленинградкой» – 25:16. В третьем «Минчанка» смогла навязать борьбу своим соперницам, но все же уступила и этот отрезок матча со счетом 21:25. Таким образом, белорусская команда потерпела поражение с сухим счетом – 0:3. «Минчанка» располагается на предпоследнем – 13-м месте в турнирной таблице.

# Волейбол # Фотофакт

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