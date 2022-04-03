На открытом ЧР по биатлону белорусы заняли второе место в эстафете

В воскресенье 3 апреля на открытом чемпионате России по биатлону состоялась мужская эстафета. Наша сборная стала вице-чемпионом гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В воскресенье 3 апреля на открытом чемпионате России по биатлону состоялась мужская эстафета. Наша сборная стала вице-чемпионом гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский квартет в составе Ильи Авсеенко, Дмитрия Лазовского, Ивана Тулатина и Никиты Лобастова в условиях жесткой конкуренции сумел показать достойное выступление. Сегодня парням удалось порадовать болельщиков и хорошим ходом, и точной стрельбой. Три этапа они находились рядом с топ-3.
Дальше за дело взялся Никита Лобастов. Наш финишер на заключительный отрезок дистанции отправился на 5-й позиции в 35 секундах от лидера. Однако с последней стрельбы белорус убегал уже вторым. Медальное место спортсмен не отдал.