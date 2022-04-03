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На открытом ЧР по биатлону белорусы заняли второе место в эстафете

03 апреля 2022 10:14
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В воскресенье 3 апреля на открытом чемпионате России по биатлону состоялась мужская эстафета. Наша сборная стала вице-чемпионом гонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На открытом ЧР по биатлону белорусы заняли второе место в эстафете-1

Белорусский квартет в составе Ильи Авсеенко, Дмитрия Лазовского, Ивана Тулатина и Никиты Лобастова в условиях жесткой конкуренции сумел показать достойное выступление. Сегодня парням удалось порадовать болельщиков и хорошим ходом, и точной стрельбой. Три этапа они находились рядом с топ-3.  

На открытом ЧР по биатлону белорусы заняли второе место в эстафете-4

Дальше за дело взялся Никита Лобастов. Наш финишер на заключительный отрезок дистанции отправился на 5-й позиции в 35 секундах от лидера. Однако с последней стрельбы белорус убегал уже вторым. Медальное место спортсмен не отдал.  

# Биатлон # Илья Авсеенко # Дмитрий Лазовский # Иван Тулатин # Никита Лобастов # Фотофакт

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