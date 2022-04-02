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Мини-футбол. Гомельский ВРЗ – лидер турнирной таблицы чемпионата Беларуси

02 апреля 2022 17:59
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Новости Беларуси. Гомельский ВРЗ закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Мини-футбол. Гомельский ВРЗ – лидер турнирной таблицы чемпионата Беларуси-1

2 апреля гомельчане на выезде одержали победу над аутсайдером – «Лидой», со счетом 4:1. Гродненское «УВД-Динамо» нанесло поражение «Динамо-БНТУ» – 4:2. Таким образом, лидер чемпионата ВРЗ набрал 59 очков и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу.  

В центральном поединке тура БЧ в Гомеле сыграет с действующим чемпионом, оршанским «Витэном». В активе «Витэна» – 49 очков, у БЧ – 48. Они располагаются на третьем и четвертом местах в таблице.  

# Мини-футбол # Фотофакт

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